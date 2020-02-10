Зарплата культработников в 2020 году вырастет на 11%

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Игорь Петришенко отметил, что средняя зарплата по отрасли по итогам прошлого года выросла на 13% до 650 рублей. При этом в декабре 2019 года она составила 777 рубля.

Министерство культуры прогнозирует, что в средняя зарплата культработников повысится еще на 11% до уровня 740 рублей.

«В лидерах по уровню зарплаты кинопрокатные организации - 906 рублей, кинозрелищные - 713 рублей, театрально-зрелищные - 679 рублей», - сообщил вице-премьер на заседании итоговой коллегии Минкультуры.