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Зарплата культработников в 2020 году вырастет на 11%

10.02.2020 12:37 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Игорь Петришенко отметил, что средняя зарплата по отрасли по итогам прошлого года выросла на 13% до 650 рублей. При этом в декабре 2019 года она составила 777 рубля.

Министерство культуры прогнозирует, что в средняя зарплата культработников повысится еще на 11% до уровня 740 рублей.

«В лидерах по уровню зарплаты кинопрокатные организации - 906 рублей, кинозрелищные - 713 рублей, театрально-зрелищные - 679 рублей», - сообщил вице-премьер на заседании итоговой коллегии Минкультуры.

Источник: Myfin.by
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В Беларуси средняя зарплата культработников в текущем году вырастет на 11%. В среднем по отрасли она составит 740 рублей. Об этом заявил заместитель премьер-министра...
 
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