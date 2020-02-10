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Зарплата культработников в 2020 году вырастет на 11%
Источник материала: Myfin
Игорь Петришенко отметил, что средняя
Министерство культуры прогнозирует, что в средняя зарплата культработников повысится еще на 11% до уровня 740 рублей.
«В лидерах по уровню зарплаты кинопрокатные организации - 906 рублей, кинозрелищные - 713 рублей, театрально-зрелищные - 679 рублей», - сообщил вице-премьер на заседании итоговой коллегии Минкультуры.
Источник: Myfin.by
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В Беларуси средняя зарплата культработников в текущем году вырастет на 11%. В среднем по отрасли она составит 740 рублей. Об этом заявил заместитель премьер-министра...
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