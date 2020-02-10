Защита прав работников

28 января нынешнего года вступили в силу изменения в Трудовой кодекс. Как к этим новшествам относятся читатели районной газеты?
Алеся Алданова, главный специалист отдела продаж розничных банковских продуктов и услуг Центра банковских услуг № 714 ОАО «АСБ Беларусбанк»:
– Думается, одно из важных изменений Трудового кодекса – возможность для работников, которые трудятся добросовестно, заключать контракт на срок до пяти лет. Это будет дисциплинировать работников и позволит им чувствовать себя более уверенными в завтрашнем дне.
Татьяна Фролова, продавец:
– Мне по душе, что многие изменения, внесенные в Трудовой кодекс, направлены на защиту прав работников. В частности, теперь предусмотрены две недели отпуска для отцов и отчимов после рождения ребенка. Важно, что такой отпуск не влияет на продолжительность трудового, а также не затрагивает декретный отпуск матери. И хотя он работнику не оплачиваются, но если в организации есть коллективный договор, то профсоюзы могут увеличить срок отпуска и договориться с нанимателем об оплате. Считаю, что это важно для каждой семьи, ведь теперь, в самое непростое время, когда матери необходима помощь и поддержка, рядом с ней будет муж, на которого всегда можно опереться.
Юлия Свадковская, библиотекарь:
– Мне импонирует, что теперь женщины с детьми до 14 лет будут иметь возможность, с их письменного согласия, работать сверхурочно и выезжать в командировки. Это позволит увеличить заработок женщины. Правильно, что теперь отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста предоставляется по усмотрению семьи работающим отцу или другому родственнику, члену семьи ребенка.
Виктория Бобкова, библиотекарь:
– Изменения в Трудовой кодекс вызвали интерес у посетителей библиотеки. И многие их оценивают положительно. А мне по душе такое новшество, как дистанционная работа. Причем, договор или контракт для тех, кто трудится удаленно, такой же, как и для всех остальных работников.