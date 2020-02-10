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Защита прав работников

10.02.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

28 января нынешнего года вступили в силу изменения в Трудовой кодекс. Как к этим новшествам относятся читатели районной газеты?

Защита прав работников
Алеся Алданова, главный специалист отдела продаж розничных банковских продуктов и услуг Центра банковских услуг № 714 ОАО «АСБ Беларусбанк»:
– Думается, одно из важных изменений Трудового кодекса – возможность для работников, которые трудятся добросовестно, заключать контракт на срок до пяти лет. Это будет дисциплинировать работников и позволит им чувствовать себя более уверенными в завтрашнем дне.

Защита прав работников

Татьяна Фролова, продавец:
– Мне по душе, что многие изменения, внесенные в Трудовой кодекс, направлены на защиту прав работников. В частнос­ти, теперь предусмотрены две недели отпуска для отцов и отчимов пос­ле рождения ребенка. Важно, что такой отпуск не влияет на продолжительность трудового, а также не затрагивает декретный отпуск матери. И хотя он работнику не оплачиваются, но если в организации есть коллективный договор, то профсою­зы могут увеличить срок отпуска и договориться с нанимателем об оплате. Считаю, что это важно для каждой семьи, ведь теперь, в самое непростое время, когда матери необходима помощь и поддержка, рядом с ней будет муж, на которого всегда можно опереться.

Защита прав работников

Юлия Свадковская, библиотекарь:
– Мне импонирует, что теперь женщины с детьми до 14 лет будут иметь возможность, с их письменного согласия, работать сверхурочно и выезжать в командировки. Это позволит увеличить заработок женщины. Правильно, что теперь отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста предоставляется по усмотрению семьи работающим отцу или другому родст­веннику, члену семьи ребенка.

Защита прав работников

Виктория Бобкова, библиотекарь:
– Изменения в Трудовой кодекс вызвали интерес у посетителей библиотеки. И многие их оценивают положительно. А мне по душе такое новшество, как дистанционная работа. Причем, договор или контракт для тех, кто трудится удаленно, такой же, как и для всех остальных работников.

 
 
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28 января нынешнего года вступили в силу изменения в Трудовой кодекс. Как к этим новшествам относятся читатели районной газеты? Алеся
 
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