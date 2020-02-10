Отправить посылку или письмо станет дороже: Белпочта увеличивает тарифы

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: 1reg.by «Так, тарифы на пересылку простой почтовой карточки, простого неприоритетного/приоритетного письма массой до 20 г увеличатся на 6 копеек. В среднем повышение тарифов составит 3-5%», – отмечает Белпочта.

С полным списком изменений можно ознакомиться в разделе «Тарифы» на сайте компании.

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