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Отправить посылку или письмо станет дороже: Белпочта увеличивает тарифы

10.02.2020 09:58 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: 1reg.by

«Так, тарифы на пересылку простой почтовой карточки, простого неприоритетного/приоритетного письма массой до 20 г увеличатся на 6 копеек. В среднем повышение тарифов составит 3-5%», – отмечает Белпочта.

С полным списком изменений можно ознакомиться в разделе «Тарифы» на сайте компании.

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