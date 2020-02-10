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Извещение
10.02.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Кричевский районный исполнительный комитет извещает о проведении 12 февраля 2020 г., в 12 час. 00 мин., презентации проектной документации объекта «Магазин смешанной группы товаров по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве». Заказчик проекта – Мстиславское районное потребительское общество, разработчик – проектное унитарное предприятие «Могилевкооппроект».
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Кричевский районный исполнительный комитет извещает о проведении 12 февраля 2020 г., в 12 час. 00 мин., презентации проектной документации объекта «Магазин
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