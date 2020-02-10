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Извещение

10.02.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Кричевский районный исполнительный комитет извещает о проведении 12 февраля 2020 г., в 12 час. 00 мин., презентации проектной документации объекта «Магазин смешанной группы товаров по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве». Заказчик проекта – Мстиславское районное потребительское общество, разработчик – проектное унитарное предприятие ­«Могилевкооппроект».
Презентация материалов проекта будет проходить в Центре поддержки предпринимательст­ва ОАО «Кричевский рынок» по адресу: г. Кричев, ул. Советская, 49. Контактное лицо – гл. специа­лист отдела архитектуры и строительства райисполкома Фролова Алина Владимировна, тел.: 8(02241) 26647, 8(02241)26627.

 
 
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Кричевский районный исполнительный комитет извещает о проведении 12 февраля 2020 г., в 12 час. 00 мин., презентации проектной документации объекта «Магазин
 
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