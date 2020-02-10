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На сельском сходе
10.02.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Основными темами для диалога стали пожарная безопасность в жилищах, предупреждение огненных чрезвычайных ситуаций в жилом секторе. Была затронута тема недопустимости оставления малолетних детей без присмотра. Сделан акцент на необходимости обучения детей правилам безопасного поведения. Также населению рассказали о Центре безопасности и его возможностях для обучения безопасности в г. Могилеве.
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В агрогородке Молятичи прошел сельский сход. В мероприятии приняли участие заместитель начальника Могилевского областного управления МЧС Дмитрий Дворкин,...
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