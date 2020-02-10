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На сельском сходе

10.02.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

На сельском сходе

В агрогородке Молятичи прошел сельский сход. В мероприятии приняли участие заместитель начальника Могилевского областного управления МЧС Дмитрий Дворкин, председатель районного Совета депутатов Ирина Прудникова, начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Александр Петров, а также представители других заинтересованных служб.

Основными темами для диалога стали пожарная безопасность в жилищах, предупреждение огненных чрезвычайных ситуаций в жилом секторе. Была затронута тема недопустимости оставления малолетних детей без присмотра. Сделан акцент на необходимости обучения детей правилам безопасного поведения. Также населению рассказали о Центре безопасности и его возможностях для обучения безопаснос­ти в г. Могилеве.
После беседы гости и жители агрогородка приняли участие в работе интерактивных площадок «Опасности в квартире», «Безопасная эвакуация», «Правила поведения в толпе», «Опасная печь» и получили памятные призы.
РОЧС.

 
Теги: Могилев
 
 
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В агрогородке Молятичи прошел сельский сход. В мероприятии приняли участие заместитель начальника Могилевского областного управления МЧС Дмитрий Дворкин,...
 
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