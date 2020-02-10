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Горецкий загс назвал январских молодоженов
10.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
По данным районного отдела ЗАГС, в январе в Горках зарегистрировали брак:
Ирина Пунченко и Андрей Стома
Ольга Ушакова и Сергей Дегтярев
Людмила Агеева и Валентин Терешонков
Виктория Луговая и Павел Ермолаев
Наталья Грибайло и Виталий Ермалюгин
Екатерина Канцова и Роман Чупраков
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По данным районного отдела ЗАГС, в январе в Горках зарегистрировали брак: Ирина Пунченко и Андрей Стома Ольга Ушакова и Сергей Дегтярев Людмила Агеева и...
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