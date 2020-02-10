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ВОЗ показала, как правильно носить маску

10.02.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ВОЗ опубликовала две видеоинструкции с объяснением того, когда и как использовать медицинские маски для профилактики инфицирования коронавирусом.

Когда носить маску?

  • Обычная медицинская маска не может защитить от коронавируса, если не сочетать ее использование с правильным мытьем рук и другими мерами.
  • ВОЗ рекомендует маски только в особых случаях: если у вас кашель, жар или сложности с дыханием — нужно надеть маску и обратиться к врачу.
  • Тем, у кого таких симптомов нет, носить маску нет смысла: не доказано, что она может защитить здоровых людей. Исключение — если вы ухаживаете за больным человеком.

Как правильно носить маску?

  • Если носить маску неправильно, она не защитит, а станет источником инфекции.
  • Маска должна зарывать рот, нос и подбородок — и сидеть на лице плотно.
  • Не касайтесь поверхности маски во время использования и когда ее снимаете (делайте это, держась за завязки). Если вы коснулись поверхности маски, вымойте руки.
  • После использования выбросьте маску в урну, которую можно закрыть крышкой. Вымойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком.
  • Никогда не используйте одноразовую маску повторно.

А что насчет «народных» методов?

В соцсетях ВОЗ опровергает информацию о пользе «народных» средств профилактики коронавируса: так, не помогут полоскание горла, промывание носа солевым раствором и употребление чеснока.

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ВОЗ опубликовала две видеоинструкции с объяснением того, когда и как использовать медицинские маски для профилактики инфицирования коронавирусом.
 
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