ВОЗ показала, как правильно носить маску

Источник материала: Tut.by

ВОЗ опубликовала две видеоинструкции с объяснением того, когда и как использовать медицинские маски для профилактики инфицирования коронавирусом.

Когда носить маску?

Обычная медицинская маска не может защитить от коронавируса, если не сочетать ее использование с правильным мытьем рук и другими мерами .

и . ВОЗ рекомендует маски только в особых случаях: если у вас кашель, жар или сложности с дыханием — нужно надеть маску и обратиться к врачу.

Тем, у кого таких симптомов нет, носить маску нет смысла: не доказано, что она может защитить здоровых людей. Исключение — если вы ухаживаете за больным человеком.

Как правильно носить маску?

Если носить маску неправильно, она не защитит, а станет источником инфекции.

Маска должна зарывать рот, нос и подбородок — и сидеть на лице плотно.

Не касайтесь поверхности маски во время использования и когда ее снимаете (делайте это, держась за завязки). Если вы коснулись поверхности маски, вымойте руки.

После использования выбросьте маску в урну, которую можно закрыть крышкой. Вымойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком.

Никогда не используйте одноразовую маску повторно.

А что насчет «народных» методов?

В соцсетях ВОЗ опровергает информацию о пользе «народных» средств профилактики коронавируса: так, не помогут полоскание горла , промывание носа солевым раствором и употребление чеснока .