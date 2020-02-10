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ВОЗ показала, как правильно носить маску
Источник материала: Tut.by
ВОЗ опубликовала две видеоинструкции с объяснением того, когда и как использовать медицинские маски для профилактики инфицирования коронавирусом.
Когда носить маску?
Как правильно носить маску?
А что насчет «народных» методов?
В соцсетях ВОЗ опровергает информацию о пользе «народных» средств профилактики коронавируса: так, не помогут
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ВОЗ опубликовала две видеоинструкции с объяснением того, когда и как использовать медицинские маски для профилактики инфицирования коронавирусом.
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