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В Любанском лесхозе установили новую производственную линию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новую линию по выпуску паллетной доски установили в Любанском лесхозе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оборудование позволяет увеличить объемы производства, при этом сократить количество персонала. Сейчас линия работает в три смены. И должна окупиться через два года. Стоит отметить, что более 80 % продукции отправляется на экспорт. Поставки налажены в Германию, Литву, Бельгию.
Сергей Шуляковский, директор Любанского лесхоза:
В 2020 году лесхоз планирует выпустить восемь тысяч метров кубических пиломатериалов.
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Новости Беларуси. Новую линию по выпуску паллетной доски установили в Любанском лесхозе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оборудование позволяет...
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