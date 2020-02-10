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В Любанском лесхозе установили новую производственную линию

10.02.2020 13:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новую линию по выпуску паллетной доски установили в Любанском лесхозе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

В Любанском лесхозе установили новую производственную линию

Оборудование позволяет увеличить объемы производства, при этом сократить количество персонала. Сейчас линия работает в три смены. И должна окупиться через два года. Стоит отметить, что более 80 % продукции отправляется на экспорт. Поставки налажены в Германию, Литву, Бельгию.

В Любанском лесхозе установили новую производственную линию

Сергей Шуляковский, директор Любанского лесхоза:
Линия эта обошлась нам в 321 тысячу евро. Это вместе с рубительной машиной. Эта линия позволила нам решить две задачи: одновременно и дополнительно переработать определенное количество имеющегося у нас круглого сырья мелкотоварного. И одновременно с установкой рубительной машины мы получили сразу новый вид продукции – щепа топливная.

В Любанском лесхозе установили новую производственную линию

В 2020 году лесхоз планирует выпустить восемь тысяч метров кубических пиломатериалов. 

Люди в материале: Сергей Шуляковский
 
 
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Новости Беларуси. Новую линию по выпуску паллетной доски установили в Любанском лесхозе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     Оборудование позволяет...
 
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