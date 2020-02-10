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Фантастические миры Вильнюса. Литовская столица запускает международную рекламную кампанию

10.02.2020 12:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для столицы Литвы запускают новую кампанию «Вильнюс: прекрасен, где бы он ни был», которая продолжает идею предыдущей кампании «Вильнюс — точка G Европы». Обе кампании обыгрывают тот факт, что мало кто в Европе знает, где находится Вильнюс.

Фантастические миры Вильнюса. Литовская столица запускает международную рекламную кампанию

Кампания инициирована официальным агентством по развитию города Go Vilnius и разработана совместно с рекламным агентством Bechtle & Milzarajs. Креативным директором агентства является рекламист из Перу Антонио Бечтле. Именно он в 2018 году в рамках проекта рекламной школы The Atomic Garden создал вместе со студентами концепцию «Вильнюс — точка G Европы».

В рамках кампании был снят видеоролик, в котором людей на улицах Берлина спрашивают, знают ли они, где находится Вильнюс. В этом шутливом ролике столица Литвы размещена повсюду, от Америки до Африки — везде, но только не там, где он на самом деле находится. Видео планируют  распространять  через онлайн-платформы на целевых рынках и в отдельных средствах массовой информации.

Помимо этого, переосмысленный и представленный в различных фантастических мирах Вильнюс будет изображен на биллбордах в Лондоне, Ливерпуле и Берлине.

Как часть кампании был разработан сайт, на котором посетителей просят угадать,  где находится Вильнюс, чтобы получить шанс выиграть поездку в город. На сайте также объясняется, чем так прекрасна столица Литвы.
 
 
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Для столицы Литвы запускают новую кампанию «Вильнюс: прекрасен, где бы он ни был», которая продолжает идею предыдущей кампании «Вильнюс — точка G Европы». Обе...
 
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