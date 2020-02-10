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Власти рассказали, за счет чего могут повысить зарплаты в одной из самых «бедных» сфер
Источник материала: Tut.by
Для роста зарплат работников культуры есть резервы, это можно сделать за счет расширения видов платных услуг и оптимизации структур. Об этом отметил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании итоговой коллегии Минкульта,
«Средняя зарплата по отрасли по итогам года выросла на 13% и составила 650 рублей (в декабре 2019 года — 777 рублей). По прогнозам министерства (культуры — Прим. авт.), в 2020-м году она вырастет еще на 11% и в среднем по отрасли составит 740 рублей. В лидерах по уровню зарплаты кинопрокатные организации — 906 рублей, кинозрелищные — 713 рублей, театрально-зрелищные — 679 рублей», — подчеркнул Игорь Петришенко.
— В целом по республике в части уровня заработной платы нас подводят организации культуры регионального подчинения. Резервы для роста есть, прежде всего в расширении видов платных услуг и оптимизации структур, — отметил Юрий Бондарь.
В 2019 году организации культуры привлекли спонсорской помощи на рекордную сумму — 8 миллионов 200 тысяч рублей. В лидерах Минская область — 3 миллиона 600 тысяч. Такие цифры во время коллегии Минкульта озвучил руководитель ведомства Юрий Бондарь.
Зарплаты работников культуры к 2023 году должны
При этом при осуществлении планов поднять зарплаты работников культуры до 80% от средней по стране нельзя повышать стоимость услуг, заявил министр культуры. Как организациям увеличить внебюджетные доходы, не повышая стоимость услуг, министр культуры не стал уточнять.
Ранее Игорь Петришенко
Напомним, зарплаты бюджетников, в том числе и работников культуры, с января 2020 года будут
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Для роста зарплат работников культуры есть резервы - за счет расширения видов платных услуг и оптимизации структур. Об этом отметил заместитель премьер-министра...
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