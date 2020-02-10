Власти рассказали, за счет чего могут повысить зарплаты в одной из самых «бедных» сфер

Источник материала: Tut.by

Для роста зарплат работников культуры есть резервы, это можно сделать за счет расширения видов платных услуг и оптимизации структур. Об этом отметил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании итоговой коллегии Минкульта, передает пресс-служба Совмина. По его словам, «в целом по республике в части уровня заработной платы (ее роста. — Прим. авт.) подводят организации культуры регионального подчинения».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

«Средняя зарплата по отрасли по итогам года выросла на 13% и составила 650 рублей (в декабре 2019 года — 777 рублей). По прогнозам министерства (культуры — Прим. авт.), в 2020-м году она вырастет еще на 11% и в среднем по отрасли составит 740 рублей. В лидерах по уровню зарплаты кинопрокатные организации — 906 рублей, кинозрелищные — 713 рублей, театрально-зрелищные — 679 рублей», — подчеркнул Игорь Петришенко.

— В целом по республике в части уровня заработной платы нас подводят организации культуры регионального подчинения. Резервы для роста есть, прежде всего в расширении видов платных услуг и оптимизации структур, — отметил Юрий Бондарь.

В 2019 году организации культуры привлекли спонсорской помощи на рекордную сумму — 8 миллионов 200 тысяч рублей. В лидерах Минская область — 3 миллиона 600 тысяч. Такие цифры во время коллегии Минкульта озвучил руководитель ведомства Юрий Бондарь.

Зарплаты работников культуры к 2023 году должны вырасти до 80% от средней зарплаты по стране, рассказал министр культуры Юрий Бондарь. «Но я не раз уже говорил о том, что отрасль культуры должна зарабатывать для того, чтобы эффективно решать те задачи, которые существуют перед учреждениями», — заявил министр. Напомним, работники культуры привычно значатся в числе зарплатных аутсайдеров.

При этом при осуществлении планов поднять зарплаты работников культуры до 80% от средней по стране нельзя повышать стоимость услуг, заявил министр культуры. Как организациям увеличить внебюджетные доходы, не повышая стоимость услуг, министр культуры не стал уточнять.

Ранее Игорь Петришенко заявлял , что работники культуры, а также учителя, работники социальной сферы могут рассчитывать на повышение зарплат в 2025 году. На сколько конкретно, он не стал уточнять. «Но в каждой из этих сфер будет «свой, плавающий, размер зарплат», сказал вице-премьер.

Напомним, зарплаты бюджетников, в том числе и работников культуры, с января 2020 года будут рассчитывать по новой схеме. Одно из главных изменений: тарифную ставку первого разряда, по которой сейчас рассчитывают заработки работникам бюджетных организаций, заменят на базовую ставку. Власти поясняли , что при введении новой системы оплаты труда не допускается снижение размеров зарплат, которые были до изменений. Но с оговоркой: падения зарплат не должно быть без учета премий.