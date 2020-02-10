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Власти рассказали, за счет чего могут повысить зарплаты в одной из самых «бедных» сфер

10.02.2020 12:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для роста зарплат работников культуры есть резервы, это можно сделать за счет расширения видов платных услуг и оптимизации структур. Об этом отметил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании итоговой коллегии Минкульта, передает пресс-служба Совмина. По его словам, «в целом по республике в части уровня заработной платы (ее роста. — Прим. авт.) подводят организации культуры регионального подчинения».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

«Средняя зарплата по отрасли по итогам года выросла на 13% и составила 650 рублей (в декабре 2019 года — 777 рублей). По прогнозам министерства (культуры — Прим. авт.), в 2020-м году она вырастет еще на 11% и в среднем по отрасли составит 740 рублей. В лидерах по уровню зарплаты кинопрокатные организации — 906 рублей, кинозрелищные — 713 рублей, театрально-зрелищные — 679 рублей», — подчеркнул Игорь Петришенко.

— В целом по республике в части уровня заработной платы нас подводят организации культуры регионального подчинения. Резервы для роста есть, прежде всего в расширении видов платных услуг и оптимизации структур, — отметил Юрий Бондарь.

В 2019 году организации культуры привлекли спонсорской помощи на рекордную сумму — 8 миллионов 200 тысяч рублей. В лидерах Минская область — 3 миллиона 600 тысяч. Такие цифры во время коллегии Минкульта озвучил руководитель ведомства Юрий Бондарь.

Зарплаты работников культуры к 2023 году должны вырасти до 80% от средней зарплаты по стране, рассказал министр культуры Юрий Бондарь. «Но я не раз уже говорил о том, что отрасль культуры должна зарабатывать для того, чтобы эффективно решать те задачи, которые существуют перед учреждениями», — заявил министр. Напомним, работники культуры привычно значатся в числе зарплатных аутсайдеров.

При этом при осуществлении планов поднять зарплаты работников культуры до 80% от средней по стране нельзя повышать стоимость услуг, заявил министр культуры. Как организациям увеличить внебюджетные доходы, не повышая стоимость услуг, министр культуры не стал уточнять.

Ранее Игорь Петришенко заявлял, что работники культуры, а также учителя, работники социальной сферы могут рассчитывать на повышение зарплат в 2025 году. На сколько конкретно, он не стал уточнять. «Но в каждой из этих сфер будет «свой, плавающий, размер зарплат», сказал вице-премьер.

Напомним, зарплаты бюджетников, в том числе и работников культуры, с января 2020 года будут рассчитывать по новой схеме. Одно из главных изменений: тарифную ставку первого разряда, по которой сейчас рассчитывают заработки работникам бюджетных организаций, заменят на базовую ставку. Власти поясняли, что при введении новой системы оплаты труда не допускается снижение размеров зарплат, которые были до изменений. Но с оговоркой: падения зарплат не должно быть без учета премий.

 
 
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Для роста зарплат работников культуры есть резервы - за счет расширения видов платных услуг и оптимизации структур. Об этом отметил заместитель премьер-министра...
 
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