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Поезд насмерь сбил 23-летнего парня в Бресте
Источник материала: Партизан
В Бресте пассажирский поезд сбил молодого человека
Несчастный случай произошел 7 февраля примерно в 22.50. Вблизи железнодорожной станции Брест-Восточный пассажирский поезд, курсирующий между областным центром и Минском, сбил мужчину 1997 года рождения.
От полученных травм он скончался.
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В Бресте пассажирский поезд сбил молодого человека
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