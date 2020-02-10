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В Бресте поезд насмерть сбил 23-летнего парня

10.02.2020 12:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Около железнодорожной станции Брест-Восточный поезд насмерть сбил молодого человека.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя областного УСК Дмитрия Иванюка, происшествие случилось вечером 7 февраля.  

Пассажирский поезд, курсирующий между Брестом и Минском, сбил 23-летнего парня. Он скончался от полученных травм.  

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.  

Назначена судебно-медицинская экспертиза.  

В конце января в Ивацевичском районе мужчина погиб под колесами поезда – здесь подробнее.  

Люди в материале: Дмитрий Иванюк
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Около железнодорожной станции Брест-Восточный поезд насмерть сбил молодого человека.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального...
 
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