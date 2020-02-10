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В Бресте поезд насмерть сбил 23-летнего парня
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Около железнодорожной станции Брест-Восточный поезд насмерть сбил молодого человека.
Как
Пассажирский поезд, курсирующий между Брестом и Минском, сбил 23-летнего парня. Он скончался от полученных травм.
По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Новости Беларуси. Около железнодорожной станции Брест-Восточный поезд насмерть сбил молодого человека. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального...
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