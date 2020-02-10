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«Не могла пользоваться деньгами». Счета минчанки заблокировали на 10 дней из-за системы взыскания долгов

10.02.2020 12:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С начала года в Беларуси заработала система автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств (АИС ИДО). В ней собрана информация о невыплаченных долгах (налогах, штрафах, обязательных страховых взносах и так далее), которые автоматически будут списываться с банковских счетов. Предполагалось, что процедура занимает 15 минут, однако читательница Янина рассказывает, что из-за технического сбоя все ее счета оказались заблокированы на 10 дней. «Все это время я не могла пользоваться деньгами на сумму, которая значительно превышает сумму долга», — рассказывает она. И в похожей ситуации оказалась не только Янина.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«9 января заблокировали все карты, а разблокировали только 25-го»

По словам Янины, она не оплатила штрафстоянку, что «привело к судебному решению и получению исполнительного листа». Долг составил 65 рублей.

— Организация предъявила соответствующее требование к моим счетам в банке через АИС ИДО. На различных счетах у меня была сумма свыше 1000 рублей, плюс поступление зарплаты. Однако банки не смогли списать нужную сумму и снять аресты со счетов. Все заняло не 15 минут, а 10 дней, — рассказывает Янина.

По ее словам, все это время, чтобы ускорить процесс, она обращалась в свои банки, в частности в БСБ Банк и МТБанк.

— Там пожимали плечами и говорили, что необходимо обращаться к организации, которая предъявила требование. Но при чем здесь организация, если, согласно информации разработчиков и Нацбанка, списание должно было произойти за 15 минут? А я 10 дней не могла распоряжаться денежными средствами на сумму, которая намного превышала сумму долга. В настоящий момент я готовлю претензию в адрес банков за возмещение мне ущерба, — говорит Янина.

В похожей ситуации оказался еще один клиент БСБ Банка Михаил, который тоже задолжал за штрафстоянку.

— 9 января у меня заблокировали карты всех банков, а разблокировали только 25-го. Честно говоря, это было печально, — признается Михаил. — Пришлось в это время пользоваться наличкой, отложенной на случай форс-мажора. Но основной минус — у меня к картам привязаны разные платежи, которые тоже не проходили.

В это время Михаил, по его словам, тоже не раз общался со специалистами банка, пытаясь выяснить, в чем проблема.

— Насколько я понял из их объяснений, АИС ИДО ищет, в каком банке у человека есть деньги. На одной карточке другого банка у меня лежало 90 копеек — их сняли в первую очередь. Дальше система дошла до БСБ Банка и выставила требование о списании денег с карты, а банк выставил ответ, но не в том виде, который нужен АИС ИДО. После этого почему-то все остановилось, хотя на остальных карточках у меня лежали суммы, достаточные для того, чтобы оплатить штраф. Видимо, этот алгоритм пока не идеален, — подытоживает Михаил.

«Возникали некоторые технические вопросы». Что говорят в банках

В БСБ Банке, клиентами которого являются и Янина, и Михаил, ситуацию прокомментировали кратко:

— В начале января шла общая для всех участников системы отладка механизмов взаимодействия, в связи с чем возникали некоторые технические вопросы. Сейчас ситуация уже разрешена.

В МТБанке, где также обслуживается Янина, тоже говорят, что после присоединения к системе «первоначально наблюдались единичные случаи замедления в ее работе, но на данный момент она работает в штатном режиме». Но о подобных ситуациях в банке слышат впервые.

— Согласно механизму работы АИС ИДО, МТБанк не блокирует карточку клиента, только резервирует на счете сумму задолженности. При этом клиент по-прежнему может пользоваться своей карточкой и совершать операции с оставшимися на ней средствами. Таким образом, блокировка банковской карточки не может быть связана с погашением задолженности по АИС ИДО. Карточка может быть заблокирована по ряду других причин, например в связи с превышением лимита операций, — комментируют в МТБанке.

Там еще раз объяснили, как работает система. АИС ИДО собирает информацию о задолженностях клиентов и направляет в банк электронное сообщение с суммой долга. После этого банк рассчитывает сумму доступного остатка по счетам клиента, отправляет ее в АИС ИДО и блокирует сумму задолженности на счетах клиента до момента ее погашения.

— После погашения задолженности АИС ИДО присылает новое электронное сообщение об уменьшении (обнулении) суммы задолженности. Банк, получив его, обновляет баланс счета. Еще раз подчеркнем, клиент по-прежнему может пользоваться своей карточкой и совершать операции, — говорят в МТБбанке.

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