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Потратили меньше, чем планировали. На каких статьях бюджета в 2019 году сэкономили больше всего

10.02.2020 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Республиканский бюджет 2019 года был исполнен с профицитом в 3,2 млрд рублей — на 870 млн больше, чем было запланировано. На каких тратах удалось больше сэкономить и что государство сделало с «лишними» деньгами?

Потратили меньше, чем планировали. На каких статьях бюджета в 2019 году сэкономили больше всего

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Бюджет сектора государственного управления, куда входят республиканский и местные бюджеты, Фонд соцзащиты населения и другие важные для государства фонды, заработал в прошлом году 54 млрд рублей, а расходовал — 50,5 млрд рублей. Профицит оказался в размере 3,5 млрд рублей. Причем 3,2 млрд экономии дал республиканский бюджет.

Доходы республиканского бюджета в 2019 году составили 24,3 млрд рублей, а расходы — 21,1 млрд, на 3,5% меньше, чем планировалось.

На чем больше всего сэкономили?

— В прошлом году, по предварительным оценкам, Минфину удалось сэкономить около 700 млн рублей на обслуживании государственного долга, то есть на процентах по кредитам и облигациям. Это замечательная новость, потому что деньги, которые уходят на проценты по кредитам, — это деньги в никуда, — рассказывает аналитик проекта «Кошт урада» Жанна Кулакова.

Благодаря этой экономии, фактические расходы на общегосударственную деятельность оказались намного меньше, чем было запланировано.

 
Теги: Новости
 
 
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  Республиканский бюджет 2019 года был исполнен с профицитом в 3,2 млрд рублей — на 870 млн больше, чем было запланировано. На каких тратах удалось больше сэкономить и...
 
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