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Пункт оцифровки военных писем и фото откроют в Гродно 10 февраля

10.02.2020 13:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродно 10 февраля начинает работу пункт оцифровки военных писем и фото, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Пункт оцифровки военных писем и фото откроют в Гродно 10 февраля

Каждый день горожане могут прийти со своим рассказом. Это может быть история фронтовой дружбы, любви, верности или человеческого героизма. А принесенные фото получат «вечную» жизнь благодаря современным технологиям.

Пункт оцифровки военных писем и фото откроют в Гродно 10 февраля

Кстати, активисты сделают это абсолютно бесплатно. Социальный проект приурочили к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной.

Пункт оцифровки военных писем и фото откроют в Гродно 10 февраля

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Гродно 10 февраля начинает работу пункт оцифровки военных писем и фото, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ Каждый день горожане могут...
 
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