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Белорусы разработали приложение «Коронавирус» c картой заболеваний и прогнозами

10.02.2020 13:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусы разработали приложение «Коронавирус» c картой заболеваний и прогнозами

Программисты из Беларуси разработали первый релиз приложения «Коронавирус». Разработчиком игры значится VVV Zombie Games.

В приложении можно найти последние актуальные новости из первоисточников, карту заболеваний и статистику, которая обновляется каждый час, а также прогнозы и советы, сообщает vc.ru. Приложение доступно в Google Play и на сайте coronavirus-ncov.ru.

На данный момент в Google Play уже более десяти приложений, касающихся распоространения коронавируса. 

Ранее специалисты Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США) создали онлайн-сервис, с помощью которого можно отслеживать распространение китайского коронавируса по всей планете. 

 
 
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Программисты из Беларуси разработали первый релиз приложения «Коронавирус». Разработчиком игры значится VVV Zombie Games.
 
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