Белорусы разработали приложение «Коронавирус» c картой заболеваний и прогнозами

Источник материала: Ежедневник





Программисты из Беларуси разработали первый релиз приложения «Коронавирус». Разработчиком игры значится VVV Zombie Games.

В приложении можно найти последние актуальные новости из первоисточников, карту заболеваний и статистику, которая обновляется каждый час, а также прогнозы и советы, сообщает vc.ru . Приложение доступно в Google Play и на сайте coronavirus-ncov.ru.

На данный момент в Google Play уже более десяти приложений, касающихся распоространения коронавируса.

Ранее специалисты Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США) создали онлайн-сервис, с помощью которого можно отслеживать распространение китайского коронавируса по всей планете.