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Белорусы разработали приложение «Коронавирус» c картой заболеваний и прогнозами
10.02.2020 13:09 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Программисты из Беларуси разработали первый релиз приложения «Коронавирус». Разработчиком игры значится VVV Zombie Games.
В приложении можно найти последние актуальные новости из первоисточников, карту заболеваний и статистику, которая обновляется каждый час, а также прогнозы и советы, сообщает
На данный момент в Google Play уже более десяти приложений, касающихся распоространения коронавируса.
Ранее специалисты Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США) создали онлайн-сервис, с помощью которого можно отслеживать распространение китайского коронавируса по всей планете.
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Программисты из Беларуси разработали первый релиз приложения «Коронавирус». Разработчиком игры значится VVV Zombie Games.
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