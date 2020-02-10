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Два конгресса: без согласия, но и без конфронтации

10.02.2020 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Коалиция пяти оппозиционных структур, объявивших праймериз, не стала менять название своего форума - Конгресса демократических сил, запланированного на май. Об этом стало известно на заседании оргкомитета Всебелорусского конгресса за независимость.

Два конгресса: без согласия, но и без конфронтации
Оппозиция отклонила предложение оргкомитета о переименовании конгресса на «конвент», мотивировав это нежеланием менять процедуру и традиционное название, используемое для номинации «единого» оппозиционного претендента на президентские выборы. 

Однако представители коалиции заверили, что партийный конгресс не станет конкурирующим мероприятием, и члены партий будут активно делегироваться на Конгресс за независимость. 

Оргкомитет окончательно сформулировал цель Конгресса за независимость. Созданная в фейсбуке группа «Усебеларускі Кангрэс за незалежнасць» высказалась за то, что оптимальное количество делегатов Конгресса должно быть в пределах 500 человек (всего участников – до 600 человек). 

Цель Конгресса звучит так: «формирование общенационального подхода к защите независимости Беларуси от опасности "союзной интеграции" с имперским режимом РФ и мобилизация на эту защиту белорусского народа как единственного источника государственной власти и носителя суверенитета в Республике Беларусь».

Определены четыре основные задачи, которые должен решить Конгресс. Первичной задачей, идею которой предложили Сергей Антончик и Сергей Николюк, станет амбициозная попытка определить, какое государство мы должны построить с учётом исторических традиций, социально-духовных корней (используя представления о «белорусской мечте», «национальной идее», цивилизационном выборе белорусов). 


При анализе современных трендов развития это позволит определить и будущее геополитическое место Республики Беларусь в современном мире.

Оргкомитет поставил вторую задачу по принятию итоговых документов в виде общей Резолюции и Программы действий по защите независимости по пяти тематическим направлениям: национально-культурному, социально-экономическому, общественно-политическому, международно-правовому и информационно-аналитическому.

Кроме того, на Конгрессе планируется создать выборный орган (Рада) для координации последующей деятельности по защите независимости Беларуси и информирование мировой общественности о несогласии с «интеграцией Беларуси с РФ», получение солидарной международной поддержки суверенитета Республики Беларусь.

Были утверждены изменения в программу Конгресса, поскольку он пройдёт 15 марта в изменённом формате - пленарное заседание с выступлениями, докладами и панельные дискуссии с обсуждениями результатов проведенных к началу марта круглых столов по пяти вышеуказанным тематическим направлениям. 
 
 
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Коалиция пяти оппозиционных структур, объявивших праймериз, не стала менять название своего форума - Конгресса демократических сил, запланированного на май. Об...
 
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