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МТС запустил аудиокниги в услуге МТС Книги

10.02.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

МТС запустил аудиокниги в услуге МТС Книги

МТС запустил аудиокниги в услуге МТС Книги. Теперь пользователи могут не только читать, но и слушать мировые бестселлеры в любое время за 0,31 рубля в сутки.

В аудиокаталоге доступны к прослушиванию более 40 тысяч разножанровых книг на русском, английском, датском, азербайджанском, украинском, немецком, шведском и других языках. Пользователи могут слушать современных популярных авторов и классиков. Среди них — Марина Цветаева, Даниель Дефо, Юваль Ной Харари и Марк Мэнсон.

Абоненты могут воспользоваться подборками редакторов или составить аудиополки на основе своих предпочтений. Еще одна полезная функция — перед скачиванием можно прослушать отрывок книги, посмотреть отзывы читателей и поставить оценку произведению. 

Всего в услуге МТС Книги более миллиона книг. Читать и слушать произведения можно онлайн и офлайн. При загрузке книг мобильный трафик в сети МТС не тарифицируется.

Подключить услугу можно на ресурсе book.mts.by, в приложении Bookmate или с помощью USSD-запроса *704#. Стоимость подписки — 0,31 рубля в сутки. При первом оформлении услуги пользоваться сервисом 3 дня можно бесплатно.

Подробнее смотрите здесь.

УНП 800013732, СООО «Мобильные ТелеСистемы»

 
 
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МТС запустил аудиокниги в услуге МТС Книги
 
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