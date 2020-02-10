МТС запустил аудиокниги в услуге МТС Книги. Теперь пользователи могут не только читать, но и слушать мировые бестселлеры в любое время за 0,31 рубля в сутки.
В аудиокаталоге доступны к прослушиванию более 40 тысяч разножанровых книг на русском, английском, датском, азербайджанском, украинском, немецком, шведском и других языках. Пользователи могут слушать современных популярных авторов и классиков. Среди них — Марина Цветаева, Даниель Дефо, Юваль Ной Харари и Марк Мэнсон.
Абоненты могут воспользоваться
Всего в услуге
Подключить услугу можно на ресурсе book.mts.by, в приложении Bookmate или с помощью USSD-запроса *704#. Стоимость подписки — 0,31 рубля в сутки. При первом оформлении услуги пользоваться сервисом 3 дня можно бесплатно.
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