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"На свободу мирных собраний в городе введено табу" В Гомеле запретили протест против запретов

10.02.2020 14:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В воскресенье, 9 февраля, в центре Гомеля должна была состояться акция протеста против запрета мирных собраний.

Однако накануне заявленной акции местный горисполком запретил мероприятие, так как ее организатор, активист Николай Пешко в заявке... не указал свой номер телефона.

Второй причиной для запрета мирного собрания первый зампред городской администрации Виталий Атаманчук назвал меры «по обеспечению общественного порядка», которые, по-мнению чиновника, организатор акции обязан был взять на себя.

Николай Пешко рассказал «Гомельской Весне», что он с участием 10 человек планировал на открытой площадке перед универмагом «Гомель» привлечь внимание общественности к постоянным запретам мирных собраний в областном центре. 

Вместо этого, он сейчас должен в суде отстаивать право на мирное собрание и как следствие, на свободное выражение своего мнения.

«В нашем городе, насчитывающем более полумиллиона человек, чиновники установили только три места для проведения массовых мероприятий, причем два из них находятся в лесополосах городских окраин. 

Мы решили протестовать там, где нас могли бы услышать горожане, однако даже на протест против запрета собраний мы получили запрет. На свободу мирных собраний и выражения мнений в городе введено фактическое табу», — негодует организатор несостоявшейся акции Николай Пешко.

Правозащитник Леонид Судаленко заявляет, что организаторы мирных собраний должны иметь право выбирать место, в котором их может увидеть и услышать целевая аудитория.

«Когда государство ограничивает право человека на собрание, заявляя об интересах общественного порядка, оно должно содействовать осуществлению права, вместо того чтобы стремиться избыточно или несоразмерно его ограничивать», — считает правовед.   

Он напомнил, что с прошлого года обязанность организаторов массовых мероприятий заключать договора с милицией, медиками и коммунальными службами на уборку территории прописана в соответствующем постановлении правительства.  


При этом расценки услуг милиции по охране общественного порядка здесь прописаны пропорционально количеству протестующих: 3 базовые величины (81 руб.) – с количеством участников до 10 человек; 25 базовых величин (675 руб.) – от 11 до 100 человек; 150 базовых величин (4 050 руб.)  – от 101 до 1000 человек; 250 базовых величин (6 750 руб.) – более 1000 человек.

Правозащитник также напоминает, что за проведение несанкционированных массовых мероприятий в стране введены достаточно жесткие санкции — до 50 базовых величин штрафа (1 350 руб.) или даже административный арест до 15 суток.

Например, за участие в «Марше нетунеядцев» в Гомеле Николай Пешко был арестован на 7 суток, а за проведение несанкционированной акции против смертной казни суд присудил ему 20 базовых величин штрафа.
 
Теги: Гомель
 
 
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В воскресенье, 9 февраля, в центре Гомеля должна была состояться акция протеста против запрета мирных собраний.
 
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