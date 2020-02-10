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Телеканалам надо более активно создавать собственные информпродукты — Александр Карлюкевич

10.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Телеканалам надо более активно создавать собственные информпродукты — Александр Карлюкевич

Телеканалам необходимо активизировать работу по созданию собственных информационных продуктов, заявил министр информации Александр Карлюкевич во время заседания итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

«К декабрю текущего года в ежемесячном объеме вещания выпускаемых телепрограмм должно быть не мене 30% контента белорусского (национального) производства. В связи с чем необходимо активизировать работу по созданию собственных информационных продуктов — проектов, которые будут востребованы зрителями. Особое внимание уделить изучению зрительской аудитории, выделять предпочтения, учитывать возрастные и гендерные особенности потребителей», — сказал Александр Карлюкевич.

Телеканалам надо более активно создавать собственные информпродукты — Александр Карлюкевич

Говоря о работе телерадиокомпаний, министр отметил, что важное значение в развитии и продвижении белорусских телевизионных и радиовещательных СМИ играет выверенная информационная политика и промоутирование своего продукта. В пример была приведена деятельность Белтелерадиокомпании, которая, выступая в качестве редакции 7 телепрограмм и 5 радиопрограмм, обеспечила собственную тематическую направленность каждой из них. В 2019 году увеличилась доля телесмотрения у программ «Беларусь 1», «Беларусь 2», «Беларусь 3». Отмечен рост у телепрограмм ОНТ и СТВ.

Большое внимание в 2019 году уделялось региональным государственным СМИ. Совместно с факультетом журналистики Белгосуниверситета были проведены научно-исследовательские мониторинги всех 136 государственных районных газет. По заказу министерства Центр социологических и политических исследований БГУ также провел социсследование по тематике деятельности местных изданий. По результатам исследований всем редакциям районных изданий и их учредителям направлялся контент-анализ по каждому СМИ с конкретными рекомендациями и предложениями по улучшению содержания, дизайна газет, ведению сайтов, работы в социальных сетях.

В 2019 году в каждой из областей состоялись семинары «Региональные СМИ в эпоху цифровизации: новые форматы и конкурентоспособность на медиарынке». «Позитивные результаты уже есть, и данная работа должна быть продолжена», — добавил Александр Карлюкевич. Он обозначил общие, характерные для всех областей проблемы районной прессы, назвал конкретные направления деятельности региональных изданий, над решением которых редакции должны работать в тесном взаимодействии со своими учредителями.

https://www.belta.by/

 
 
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Телеканалам необходимо активизировать работу по созданию собственных информационных продуктов, заявил министр информации Александр Карлюкевич во...
 
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