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В Минске сильный ветер повредил остановку

10.02.2020 13:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Оранжевый уровень метеорологической опасности объявлен в Беларуси. На большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15-22 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минске сильный ветер повредил остановку

Наша страна, как и большинство европейских государств, находится в орбите шторма «Сиара», но по мере его смещения на север Скандинавского полуострова, стихия будет ослабевать.

В режиме ожидания находятся экстренные службы. 10 февраля в Минске ветер повредил остановочный пункт. Эти кадры мы получили от нашей съемочной группы.

В Минске сильный ветер повредил остановку

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень метеорологической опасности объявлен в Беларуси. На большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15-22 м/с,...
 
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