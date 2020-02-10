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Водителя Honda, который на Харьковской сбил женщину с коляской, лишили прав и оштрафовали

10.02.2020 15:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водителя, который сбил на переходе в Минске женщину с коляской, лишили прав на 12 месяцев и оштрафовали на 10 БВ (270 рублей). Об этом сообщили в столичной ГАИ.


Напомним, наезд произошел 26 января. Водитель на Honda ехал со стороны проспекта Жукова в направлении Бетонного проезда, напротив дома № 67 по улице Харьковской он сбил женщину, которая с коляской переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Непосредственно перед наездом, заметив приближающийся автомобиль, женщина оттолкнула от себя коляску с ребенком.

Ребенок в аварии не пострадал. У его матери — ушиб мягких тканей ноги.

 
Теги: Минск
 
 
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Непосредственно перед наездом, заметив приближающийся автомобиль, женщина оттолкнула от себя коляску с ребенком.
 
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