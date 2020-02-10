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Водителя Honda, который на Харьковской сбил женщину с коляской, лишили прав и оштрафовали
Источник материала: Tut.by
Водителя, который сбил на переходе в Минске женщину с коляской, лишили прав на 12 месяцев и оштрафовали на 10 БВ (270 рублей). Об этом
Напомним, наезд
Ребенок в аварии не пострадал. У его матери — ушиб мягких тканей ноги.
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Непосредственно перед наездом, заметив приближающийся автомобиль, женщина оттолкнула от себя коляску с ребенком.
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