Названо лучшее платье за всю историю «Оскара»

Источник материала: Ежедневник



фото: graziamagazine.ru

Интернет-пользователи назвали самым удачным за всю историю кинопремии платье, в котором участвовала в церемонии Анджелина Джоли.

9 февраля в Лос-Анджелесе раздали очередных «Оскаров». А накануне этого события в Великобритании был проведен опрос с целью выяснить лучший наряд за всю историю кинопремии.





Победителем стало платье Анджелины Джоли, в котором она посетила церемонию в 2004 году. Этот жемчужный струящийся наряд с оголенной спиной и смелым декольте оценило большинство из опрошенных 4 тысяч интернет-пользователей

Также в лидерах оказались золотистое платье Кейт Хадсон (2003 год), платье с цветами Киры Найтли (2015 год), платье Шарлиз Терон (2004) и Бейонсе (2005).