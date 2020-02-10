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Названо лучшее платье за всю историю «Оскара»
10.02.2020 13:58 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: graziamagazine.ru
Интернет-пользователи назвали самым удачным за всю историю кинопремии платье, в котором участвовала в церемонии Анджелина Джоли.
9 февраля в Лос-Анджелесе раздали очередных «Оскаров». А накануне этого события в Великобритании был проведен опрос с целью выяснить лучший наряд за всю историю кинопремии.
Победителем стало платье Анджелины Джоли, в котором она посетила церемонию в 2004 году. Этот жемчужный струящийся наряд с оголенной спиной и смелым декольте оценило большинство из опрошенных 4 тысяч интернет-пользователей
Также в лидерах оказались золотистое платье Кейт Хадсон (2003 год), платье с цветами Киры Найтли (2015 год), платье Шарлиз Терон (2004) и Бейонсе (2005).
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Интернет-пользователи назвали самым удачным за всю историю кинопремии платье, в котором участвовала в церемонии Анджелина Джоли.
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