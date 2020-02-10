Настя Рыбка ушла из реалити-шоу после первой же ночи

Источник материала: Tut.by

Модель Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) «ушли» из реалити-шоу «Последний герой. Зрители против звезд» после первой же ночи. Об этом пишет lenta.ru.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Охотница за олигархами» присоединилась к команде звезд в первом же выпуске после того, как те выиграли испытание и в качестве приза выбрали возможность пополнить племя еще одним участником.

Однако, как только знаменитости узнали, что к ним присоединится Рыбка, они отказались «общаться с эскортницей». Модели пришлось ночевать отдельно, поскольку мужчины боялись, что о них могут пойти компрометирующие слухи.

Организаторы шоу предложили Рыбке уйти в команду зрителей, но та испугалась, что они поступят с ней таким же образом. В итоге модель покинула проект. Судя по снимкам из ее Instagram-аккаунта, после изгнания она уехала отдыхать на Бали.

Ранее сообщалось, что Рыбка станет участницей реалити-шоу «Последний герой. Зрители против звезд». Однако продюсеры не уточняли, в каком выпуске она появится.