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О потере сына знали только близкие. Счастье и горе Владимира Зельдина

10.02.2020 15:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

О потере сына знали только близкие. Счастье и горе Владимира Зельдина
Владимир Зельдин. © / Михаил Фомичев / РИА Новости

В долгой дороге Владимира Зельдина было столько удивительного, что впечатляет даже скупое перечисление фактов, имен, событий. К 105-летию актера АиФ.ru вспоминает самые яркие.

Таланты и рекорды

К 10–12 годам Володя Зельдин прочел почти всю русскую классику. Благодаря папе-музыканту играл на трубе, рояле и скрипке, правда, спустя годы жалел, что недостаточно хорошо овладел исполнительским искусством. Пел. Фехтовал. Танцевал и даже поступил было в хореографическое училище, однако отец видел в младшем сыне только музыканта...

В кино дебютировал в 23 года в эпизоде, но фамилию в титрах не указали. Следующей, настоящей, работой стала главная роль у Ивана Пырьева в фильме «Свинарка и пастух». Да так и осталась самой значимой в кинокарьере Зельдина — для него и для зрителей.

В роли Альдемаро в спектакле «Учитель танцев» выходил на сцену 1000 раз. В течение 30 лет.

Имел огромное количество наград. Только орденов Трудового Красного Знамени — три. Кроме того, Зельдин — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (а в этом списке — всего 55 человек).

«Мой порок — это женщины»

Первый брак 24-летнего Зельдина оказался «тренировочным» и продлился не больше года. Второй растянулся на 15 лет. И лишь с третьей попытки Владимир Михайлович обрел настоящее семейное счастье и покой — с журналистом Иветтой Капраловой (в момент знакомства ей было 29, и она уже успела развестись) актер прожил 52 года. После его смерти Иветта Евгеньевна не продержалась и трех месяцев — ушла вслед за ним. Хотя была на 18 лет моложе. Похоронили их вместе...

«Женщина для меня — чудо природы», — любил повторять Зельдин. И подчеркивал, что уважение к женщине ему привили еще в детстве. Все знали: актер галантен до невозможности, любит одаривать комплиментами, ухаживает за молоденькими. Но делал он это так красиво, так по-рыцарски и по-джентльменски, что никому и в голову не приходило обвинить Владимира Михайловича в чем-то непристойном. Даже когда он заявлял: «Мой порок — это женщины...».

О потере сына знали только близкие. Счастье и горе Владимира Зельдина
«Друга я никогда не забуду». Владимир Зельдин - о том, как обрёл счастье
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Помогал всем, только не себе

В 13 лет Володя потерял отца — тот сгорел от саркомы, в 16 остался и без матери. Заботу о младшем брате взяла на себя одна из сестер (в семье было пятеро детей).

В 1941 году в младенческом возрасте умер от пневмонии сын Зельдина от первой жены Людмилы Мартыновой. Он крайне редко рассказывал кому-то о трагедии, и только близкие знали о страданиях актера, тем более что похоронили ребенка в эвакуации — тогдашнем городе Фрунзе. Больше детей у Владимира Михайловича не было. Всего себя он отдал искусству — 81 год жизни!


О потере сына знали только близкие. Счастье и горе Владимира Зельдина
Владимир Зельдин (в центре) в роли Альфонсо, Андрей Попов в роли Кинолы и Людмила Фетисова в роли Фаустины в сцене из спектакля по пьесе Бальзака «Мечты Кинолы» в постановке Центрального театра Советской Армии. 1955 г. Фото: РИА Новости/ Борис Рябинин

В 1941-м же состоялось знакомство Владимира Зельдина с режиссером Иваном Пырьевым. Но началась война. И если бы не указ сверху о продолжении съемок «Свинарки и пастуха», 26-летнего актера призвали бы на фронт. А там... «погиб бы точно», почему-то был уверен Владимир Михайлович.

О потере сына знали только близкие. Счастье и горе Владимира Зельдина Владимир Зельдин: «Видал я времена и похлеще...»

О его встречах с великими современниками можно было бы написать отдельную книгу. Страшно сказать: он видел Луначарского, Маяковского, Эренбурга. В гримерку к Зельдину заходила Анна Ахматова. Он лично знал Василия Сталина и Юрия Гагарина. Вживую слушал Владимира Высоцкого. В гостях в его квартирке на Коштоянца бывали Алексей Баталов, Махмуд Эсамбаев, Юрий Визбор...

Отношения с двумя женами актер не регистрировал. Но расставшись с Генриеттой Островской, квартиру и дачу оставил ей. А сам перебрался в гримерку театра Советской Армии. В третьем браке ютился с супругой на 30 квадратных метрах. И лишь в последние годы получил от государства возможность пожить на даче в Серебряном бору. Сам же, пока был в силах, неизменно помогал людям — в том числе получать жилье...

В свое время его не приняли в военное училище из-за слабого зрения. А с годами актер практически полностью ослеп. Уверенно чувствовал себя только на сцене. Дома его «глазами» была жена Иветта.


О потере сына знали только близкие. Счастье и горе Владимира Зельдина
Владимир Зельдин с супругой Иветтой Капраловой, 2011 г. Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Секреты долголетия

Старейший актер мира, Владимир Зельдин до последнего был в строю. В 97 лет играл в десятке спектаклей в месяц. В 98 — принял участие в эстафете Олимпийского огня, став одним из самых пожилых факелоносцев в истории ОИ. Последний раз вышел на сцену за месяц до смерти — в 101 год.

Про секреты долголетия распространяться не любил. Они были слишком банальны: здоровый образ жизни (актер не пил, никогда не курил и даже не выносил табачного дыма), плюс регулярные занятия спортом (в жизни Зельдина до 80 лет были теннис и водные лыжи, а плавал он и в гораздо более серьезном возрасте).

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Много лет из-за подобранного на улице щенка ежедневно в любую погоду, при любом самочувствии Зельдин гулял по полтора часа. Утром делал зарядку, совершал пробежки. Когда-то были еще лыжи, верховая езда и звание «Ворошиловского всадника», коньки, волейбол, легкая атлетика...

Даже в очень преклонном возрасте актер сохранял интерес к жизни, ходил на спектакли коллег. Однако не загонял себя, как лошадь. Старался не переутомляться и побольше спать. Ел очень маленькими порциями. Любил вкусные, но простые блюда. Дружил с людьми много моложе себя. Никому не завидовал. А еще... И вот это Владимир Зельдин не раз отмечал в интервью: в жизни человека многое зависит от семьи, в которой он вырос. Его родители никогда не конфликтовали, не устраивали скандалов. Во всяком случае, Володя их не видел. А ведь это так важно для ребенка...

 
Теги: знакомства
 
 
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10 февраля родился человек редкой судьбы, выходивший на сцену и в 101 год.
 
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