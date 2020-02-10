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В Осиповичах под поезд попал мужчина в наушниках

10.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Осиповичах поезд сбил мужчину в наушниках, он скончался на месте. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД Беларуси.

В Осиповичах под поезд попал мужчина в наушниках
Фото из архива

Трагедия произошла утром 9 февраля. «Около 6.45 на станции Осиповичи поезд бизнес-класса сообщением ГомельМинск сбил 47-летнего местного жителя. Он скончался на месте. Установлено, что мужчина переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу, но перед приближающимся поездом и в наушниках. На сигналы большой громкости пешеход не реагировал. Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда не удалось», — рассказали в МВД.

Задержка в движении поезда составила 10 минут.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По данным управления организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД, с начала года на железной дороге произошло 8 несчастных случаев, большинство из них закончились летальным исходом.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В Осиповичах поезд сбил мужчину в наушниках, он скончался на месте. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД Беларуси. Трагедия произошла утром 9 февраля. "Около...
 
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