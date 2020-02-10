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«Минсктранс» о 15 секундах на оплату проезда: «Идея была подсказана пассажирами, которые оплачивают проезд»
Источник материала: СТВ
Об общественном транспорте Минска говорили в программе
Самая резонансная тема – это блокировка валидаторов через буквально 15 секунд после того, как отправляется транспорт с остановки. Буря эмоций в Интернете.
Елена Романова, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:
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«Минсктранс» о 15 секундах на оплату проезда: «Идея была подсказана пассажирами, которые оплачивают проезд»
Об общественном транспорте Минска говорили в программе «Большой город» Самая резонансная тема – это блокировка валидаторов через буквально 15 секунд после того,...
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