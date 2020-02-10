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«Минсктранс» о 15 секундах на оплату проезда: «Идея была подсказана пассажирами, которые оплачивают проезд»

10.02.2020 15:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Об общественном транспорте Минска говорили в программе «Большой город»

Самая резонансная тема – это блокировка валидаторов через буквально 15 секунд после того, как отправляется транспорт с остановки. Буря эмоций в Интернете.

Елена Романова, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:
Совсем не так всё на самом деле, как было преподнесено в Интернете. Потому что мы просто хотели напомнить пассажирам о том, что нужно максимально близко к началу поездки оплатить. Мы понимаем, что 5-10-15 секунд – это короткое время и, скажем, такая идея была подсказана пассажирами, те, которые оплачивают проезд и пытаются бороться с безбилетниками.

Поэтому перед тем, как внедрять такое новшество, решили, скажем, апробировать общественное мнение, посмотреть, как отреагируют граждане. Услышали своих пассажиров, понимаем, что не стоит, поэтому решили отказаться от этого.

«Минсктранс» о 15 секундах на оплату проезда: «Идея была подсказана пассажирами, которые оплачивают проезд»

Люди в материале: Елена Романова
 
Теги: Минск
 
 
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Об общественном транспорте Минска говорили в программе «Большой город» Самая резонансная тема – это блокировка валидаторов через буквально 15 секунд после того,...
 
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