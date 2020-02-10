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В переулке Космонавтов горел дом – Фото
10.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В конце прошлой недели горел частный дом в переулке Космонавтов.
Когда спасатели прибыли на место ЧП, крыша дома была в огне, рассказал инспектор ИНиП Горецкого РОЧС Александр Козлов.
Пожилые хозяева уже покинули жилье — их разбудила стуком в окно соседка. Она же и позвонила спасателям.
Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Валерия Дроздовская
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В конце прошлой недели горел частный дом в переулке Космонавтов. Когда спасатели прибыли на место ЧП, крыша дома была в огне, рассказал инспектор ИНиП...
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