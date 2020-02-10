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В переулке Космонавтов горел дом – Фото

10.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В конце прошлой недели горел частный дом в переулке Космонавтов.

 

В переулке Космонавтов горел дом – Фото

 

Когда спасатели прибыли на место ЧП, крыша дома была в огне, рассказал инспектор ИНиП Горецкого РОЧС Александр Козлов.

 

В переулке Космонавтов горел дом – Фото

 

Пожилые хозяева уже покинули жилье — их разбудила стуком в окно соседка. Она же и позвонила спасателям.

 

В переулке Космонавтов горел дом – Фото

 

Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

 

Валерия Дроздовская


 
 
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  В конце прошлой недели горел частный дом в переулке Космонавтов.     Когда спасатели прибыли на место ЧП, крыша дома была в огне, рассказал инспектор ИНиП...
 
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