Сразу и не разглядишь. 15 оптических иллюзий, которые заставят улыбнуться

Источник материала: СТВ

Кто не любит оптические иллюзии? Кажется, что это всегда забавно, а ещё нужно проявить определённую ловкость, чтобы запечатлеть такой момент и показать другим людям. Пользователи Reddit решили создать отдельную тему, где они делятся такими смешными изображениями.

Мы собрали 15 фотографий, которые показались нам самыми интересными. Проверьте себя, сколько раз вы попадётесь, прежде чем увидите реальное положение дел на снимке?



Фото: reddit.com/user/niitq



Фото: reddit.com/user/wowsuchwows



Фото: reddit.com/user/romulan267



Фото: reddit.com/user/Star4ucker



Фото: reddit.com/user/albanianflag



Фото: страница пользователя ресурса reddit.com



Фото: страница пользователя ресурса reddit.com



Фото: reddit.com/user/orc19socc3r



Фото: reddit.com/user/Crazyman2450



Фото: reddit.com/user/Cezkarma



Фото: reddit.com/user/geovannagalvao



Фото: reddit.com/user/gregneubauer



Фото: reddit.com/user/whateverusayidc



Фото: reddit.com/user/Gaulx92



Фото: reddit.com/user/Necrojerk

А ещё у нас есть фотография с оптической иллюзией, которая достойна отдельного внимания.