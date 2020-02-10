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Сразу и не разглядишь. 15 оптических иллюзий, которые заставят улыбнуться
Источник материала: СТВ
Кто не любит оптические иллюзии? Кажется, что это всегда забавно, а ещё нужно проявить определённую ловкость, чтобы запечатлеть такой момент и показать другим людям. Пользователи Reddit решили создать отдельную тему, где они делятся такими смешными изображениями.
Мы собрали 15 фотографий, которые показались нам самыми интересными. Проверьте себя, сколько раз вы попадётесь, прежде чем увидите реальное положение дел на снимке?
А ещё у нас есть фотография с оптической иллюзией, которая достойна отдельного внимания.
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Кто не любит оптические иллюзии? Кажется, что это всегда забавно, а ещё нужно проявить определённую ловкость, чтобы запечатлеть такой момент и показать другим...
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