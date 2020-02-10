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Как водитель Слуцкого КХП смог добиться компенсации за потерю трудоспособности

10.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Как водитель Слуцкого КХП смог добиться компенсации за потерю трудоспособности

Добиться компенсации за потерю трудоспособности водителю Слуцкого КХП удалось благодаря помощи райкома и Минской областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса. Об этом сообщается в газете Федерации профсоюзов Беларуси «Беларускi час» №6 (1756).

На предприятии Игорь работал около двух лет, 18 декабря 2018 года он попал в серьёзное ДТП, в котором погиб директор КХП, сидевший на пассажирском сиденье.

В той аварии виновным был признан другой участник, 19-летний водитель грузовика ГАЗ Слуцкой базы ОПС. А находившийся за рулём Geely Игорь в результате полученных травм получил 1-ю группу инвалидности. Медико-реабилитационная экспертная комиссия также установила ему 100-процентную степень утраты профессиональной трудоспособности.

Оклемавшись, водитель написал на имя руководства предприятия заявление с просьбой выплатить ему материальную компенсацию в связи с утратой трудоспособности в результате несчастного производственного случая. Но наниматель ответил отказом, аргументировав свое решение тем, что выплата предусмотрена для работников, которые потеряли трудоспособность бессрочно, а не временно.

Игорь посчитал, что руководитель обошелся с ним несправедливо, и обратился в профсоюз.

Председатель Слуцкой районной организации профсоюза работников АПК Татьяна Гурбо вникла в суть дела и проявила принципиальную позицию по защите прав водителя, юридическую поддержку ему оказали
также специалисты Минской областной организации отраслевого профсоюза.

— Согласно коллективному договору Слуцкого комбината хлебопродуктов наниматель обязан выплатить работнику, потерявшему трудоспособность в результате несчастного случая на производстве, единовременную компенсацию в размере среднемесячного заработка за каждый процент потери трудоспособности, — пояснил главный правовой инспектор труда обкома отраслевого профсоюза Андрей Логвинец. — При этом в «местной конституции» не уточняется, что компенсация положена только работникам, утратившим трудоспособность бессрочно. Это означает, что утверждения нанимателя надуманные. Более того, аналогичная выплата предусмотрена в Генеральном соглашении между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2016-2018 годы, а также в тарифном соглашении
между Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Белорусским профсоюзом работников АПК и Республиканским агропромышленным союзом «Бел-АПС» на 2016-2018 годы.

Профсоюзный юрист помог составить Игорю Ласько исковое заявление и представлял его интересы в суде. К слову, во время судебных заседаний наниматель заявлял, что комбинат хлебопродуктов не относится к профсоюзу работников агропромышленного комплекса на его сотрудников положения вышеназванных документов не распространяются. Эти доводы опровергла справка, представленная районным комитетом отраслевого профсоюза.

Суд удовлетворил иск и обязал нанимателя выплатить в пользу водителя единовременную компенсацию за полную утрату трудоспособности.

— Благодарю профсоюз за поддержку, принципиальную и бескомпромиссную позицию. Огромное спасибо за профессионализм, компетентность и чуткое отношение к людям, — сказал Игорь Ласько, отмечается в публикации «Белорусского часа».


Slutsk-Gorod.by
Фото: СК РБ

 
 
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Добиться компенсации за потерю трудоспособности водителю Слуцкого КХП удалось благодаря помощи райкома и Минской областной организации профсоюза работников...
 
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