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В Таиланде столкнулись туристические катера. Погибли двое детей из России
Источник материала: СТВ
Новости Таиланда. В Таиланде столкнулись туристические катера. В результате этого погибли двое детей из России, более 20 пассажиров получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все пострадавшие госпитализированы. Авария произошла у восточного побережья острова Пхукет в канале, соединяющем две главные гавани с бухтой.
По предварительным данным, одна лодка направлялась на пирс за пассажирами, когда в нее врезался другой катер с туристами.
Следственный комитет России проводит проверку по факту случившегося.
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Новости Таиланда. В Таиланде столкнулись туристические катера. В результате этого погибли двое детей из России, более 20 пассажиров получили травмы, сообщили в...
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