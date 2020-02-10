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В Таиланде столкнулись туристические катера. Погибли двое детей из России

10.02.2020 15:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Таиланда. В Таиланде столкнулись туристические катера. В результате этого погибли двое детей из России, более 20 пассажиров получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Таиланде столкнулись туристические катера. Погибли двое детей из России

Все пострадавшие госпитализированы. Авария произошла у восточного побережья острова Пхукет в канале, соединяющем две главные гавани с бухтой.

По предварительным данным, одна лодка направлялась на пирс за пассажирами, когда в нее врезался другой катер с туристами.

В Таиланде столкнулись туристические катера. Погибли двое детей из России

Следственный комитет России проводит проверку по факту случившегося.

В Таиланде столкнулись туристические катера. Погибли двое детей из России

В Таиланде столкнулись туристические катера. Погибли двое детей из России

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Новости Таиланда. В Таиланде столкнулись туристические катера. В результате этого погибли двое детей из России, более 20 пассажиров получили травмы, сообщили в...
 
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