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В Азербайджане подводят итоги выборов в парламент

10.02.2020 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Азербайджана. В Азербайджане подводят итоги выборов в парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Азербайджане подводят итоги выборов в парламент

Победу одержала правящая партия. «Новый Азербайджан» получит минимум 65 мест из 125. По данным ЦИК, явка на выборах составила почти 48 процентов. На места в Милли Меджлисе претендовали более 1300 кандидатов, причем чуть больше тысячи из них – самовыдвиженцы.  

В Азербайджане подводят итоги выборов в парламент

Остальные шли на выборы от партий. Среди соискателей 21 процент – женщины. О роспуске парламента попросили президента сами депутаты, заявив о необходимости обновления.   

В Азербайджане подводят итоги выборов в парламент

В Азербайджане подводят итоги выборов в парламент

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Новости Азербайджана. В Азербайджане подводят итоги выборов в парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Победу одержала правящая партия. «Новый...
 
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