Николая Прудника и директора Городейского сахарного комбината Михаила Криштаповича. 24 января по приказу Лукашенко над Польшей был развернут самолет, который летел из Минска в Мюнхен. После приземления в Гродно с рейса сняли директора Слуцкого сахарорафинадного комбинатаи директора Городейского сахарного комбината





Руководители крупных предприятий летели в Германию в отпуск, но попали за решетку. Вскоре к ним добавились боссы Скидельского и Жабинковского сахарных заводов – Дмитрий Егоров и Виктор Миронов.





В отношении директоров возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере). Статьи предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.





«Сахарное дело» вызвало большой резонанс и в футбольном сообществе. Не секрет, что Криштапович и Прудник возглавляют предприятия, которые активно поддерживают местные клубы – «Городею» и «Слуцк». И влияние директоров на футбол всегда было очень значимым.





Прудник не был фанатом футбола, но при нем началось восхождение «Слуцка»

63-летний руководитель родился и вырос в деревне Селище неподалеку от Слуцка. После окончания школы ушел в армию. Служил Прудник в Подмосковье – занимался в школе служебного собаководства.





Вернувшись в родные места, пошел учиться в сельскохозяйственный техникум. Будущий руководитель всегда хотел быть агрономом и, получив соответствующее образование, устроился по специальности на Слуцкий сахарный комбинат, где сперва около 20 лет занимался повышением урожайности сахарной свеклы.





В 90-х возглавил агрономическую службу, в 1999-м году стал заместителем директора по сырью. Вскоре после этого объемы поставок свеклы на предприятие резко возросли.





В 2004 году Прудник стал директором комбината, и предприятие продолжило развиваться. Сейчас в сырьевую базу комбината входят более 120 хозяйств. Комбинат – одно градообразующих предприятий Слуцка и несколько лет подряд признавался лучшим сахарным заводом в Евразийском экономическом сообществе.





По сообщениям слуцкой прессы, 2020-й год должен был стать последним для Прудника во главе сахкомбината. Руководитель собирался выйти на пенсию.





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При Пруднике начался подъем слуцкого футбола. Руководитель никогда не считал себя ярым болельщиком, но и не стал открещиваться от команды, как его предшественники. Например, экс-председатель «Слуцка» Олег Караневский вспоминал, что прежнее руководство комбината не нашло средств, чтобы вывести команду на республиканский уровень.





Прудник ознакомился с делами клуба вскоре после того, как возглавил предприятие. На прием к директору пришли Караневский и главный на тот момент тренер команды Сергей Крот. «Сахарники» выступали в чемпионате области и только мечтали о профессиональных лигах. Именно об этом и зашел разговор.





Прудник ответил: «Выиграете чемпионат области – все будет». Когда команда выполнила задачу, Караневский и Крот снова оказались в кабинете босса. Тот был краток: «Раз обещал, работаем».





Прудник рассматривал «Слуцк» как социальный проект и всегда старался делать так, чтобы клуб соответствовал своему статусу.





Например, когда команда вышла в первую лигу, возник вопрос с автобусом. Сахкомбинат купил транспорт и почти даром сдал клубу в аренду. Когда возник вопрос с жильем для игроков, клубу был выделен этаж комбинатского общежития.





За счет предприятия в комнатах сделали ремонт, поставили телевизоры, холодильники, микроволновки. Усилиями комбината в порядок был приведен и городской стадион.





– Николай Павлович старается выполнять все обещания. За все годы, что я в команде, все, что он говорил, выполнялось, – характеризовал управленца капитан «Слуцка» Игорь Бобко.





Недавно на баланс клуба государством был передан стадион местного колледжа. Полтора года назад там была просто поляна, а теперь есть административное здание и две трибуны (возведение второй только-только завершили). Стадиончик приобрел очень уютный вид.





Вкладывался завод при Пруднике и в местную СДЮШОР. Руководитель говорил, что создание хороших условий в школе – его вклад в здоровое поколение слуцких детей.





В общем, все футбольное, что есть в городе, сделано благодаря сахарному комбинату и по большей части при Пруднике.





– Николай Павлович – человек слова. Это профессионал, который если что-то сказал, это будет выполнено, – говорит про руководителя председатель «Слуцка» Виталий Бунос.





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Хоть Прудник и не ярый болельщик, но постоянный гость на матчах команды. Причем как домашних, так и выездных. Руководитель не очень часто общался с футболистами, редко заглядывал в раздевалку, но всегда знал, чем живет команда и постоянно передавал свои пожелания через председателя клуба. Если у футболистов были вопросы по быту, он помогал их решить.





– С командой встречается редко. В основном перед началом сезона, когда говорит какие-то напутственные слова, и после сезона. В раздевалке гость не частый. Как-то случайно заглянул перед игрой, и мы выиграли. Зашел после матча: «Я готов каждый раз заходить, если будут победы».





Зашел еще пару раз, но мы вскоре проиграли и традиция прервалась. Николай Павлович особо не лезет в дела команды, но стоит за футболистов. Кажется, таких боссов очень мало, – рассказывал в интервью Бобко.





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Задержание руководителя в клубе особо не комментируют – говорят, что сами пребывают в неведении. Но пока на работе «Слуцка» криминальная закрутка не сказывается. Бюджет клуба сформирован – деньги есть. Команда тренируется, как и запланировано. Недавно «Слуцк» победил в турнире «Белазовец», сейчас работает в Беларуси, а на 21 февраля запланирован отлет на сбор в Турцию. Пока вояж не отменяется.





Естественно, задумываются в клубе и том, что будет, когда сменится руководство комбината (новые управленцы наверняка придут на все четыре предприятия). Впрочем, можно отметить такой факт, что все заместители Прудника посещали футбольные матчи «Слуцка», болели за клуб и поддерживали. А некоторые даже приходили на стадион и в отсутствие Прудника.





Криштапович – большой любитель футбола, очень близок к клубу

Как и Пруднику, Криштаповичу 63 года. Управленец родился в деревне Брильки Воложинского района. После школы уехал в Россию – поступил в Костромской технологический институт. Через несколько лет вернулся в Воложин специалистом по машинам и аппаратам текстильной промышленности





Карьера Криштаповича шла вверх поступательно. Сперва был обычным рабочим на местном маслосырзаводе, позже перебрался на льнозавод, где работал сперва учеником слесаря, а затем главным инженером. В конце 80-х стал директором Несвижского льнозавода, который за несколько лет из хилого предприятия превратился в лидера отрасли.





В 1997 году назначен руководителем Городейского сахарного комбината. То было трудное время: власти всерьез решали, оставлять ли предприятие как самостоятельную единицу или сделать из него заготовительный пункт – придаток к Слуцкому сахарному комбинату.





В итоге производство сохранили. За четыре года Криштапович провел полное техническое переоснащение комбината, модернизацию и автоматизацию производств. За 23 года при руководителе комбинат вырос в сахарного гиганта – его производительность выросла почти в два с половиной раза.





Криштапович награжден медалью «За трудовые заслуги».





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Криштапович всегда любил футбол и регулярно посещал матчи несвижского «Вераса». Поэтому когда в 2002 году узнал об инициативе председателя профкома сахкомбината Александра Марченко создать заводскую команду, всецело ее поддержал.





С того времени Криштапович пересел с трибун несвижского «Урожая» на скамейки «Сахарника», как тогда назывался городейский стадион.





Главным для руководителя всегда было одно – обеспечить финансирование команды. «Городея» при нем ни в чем не нуждалась и постоянно развивалась. Новый автобус, обновление офиса и стадиона – со всем этим комбинат активно помогал.





Сергей Яромко вспоминал, что когда клуб реконструировал стадион, Криштапович «поднял всех на уши, подключил все ресурсы и организовал людей, чтобы сделать новую трибуну». Более того, однажды, когда в концовке одного из сезонов в день матча поле стадиона привалило снегом, Криштапович организовал заводчан на расчистку газона. Причем руководитель орудовал лопатой вместе со всеми.





Не забывал директор и о поселке. В Городее за деньги комбината построили Дом культуры, бассейн, сауну, бильярд, кафе и ресторан.





Несмотря на занятость, директор постоянно держал ситуацию в клубе на контроле: общался или с Марченко, или с главным тренером. Он сплотил вокруг команды своих друзей, партнеров и спонсоров комбината. Они посещают домашние матчи, ездят за «Городеей» по стране. На любую игру приезжает от двух до шести машин с товарищами Криштаповича.





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Криштапович с большой любовью относился к футболистам и не упускал возможности с ними пообщаться. После матчей он заглядывал в раздевалку.





– Главное – никогда не лезет в тренерские дела. Поделится своими болельщицкими впечатлениями и все. Если боролись и выкладывались на все 100 – похвалит. Но если посчитает, что чуть-чуть снизили требовательность к себе – получаем по полной, – вспоминал как-то Дмитрий Лебедев.





Премиальные у команды прописаны в контрактах, но иногда Криштапович на волне хорошего настроения мог что-то накинуть сверху. Особенно после победы над принципиальным соперником.





– Перед игрой нам никто ничего не обещает. Все решается после. К примеру, после ничьей с «Ислочью» в Минске поблагодарил за игру и премировал, как за победу. Сказал, что понравилось, как вытащили матч против сильной команды! Но иногда надо вытягивать. Помню, раз спросил на правах капитана: «Может, двойные нам сегодня?» Улыбнулся и ответил: «Моя фамилия не ######### [Врунов]! Сделаем», – говорил Лебедев.





Когда два года назад «Городея» валилась и к середине чемпионата шла на дне турнирной таблицы, Криштапович сделал то, чего до этого никогда не делал: отложил все заводские дела и приехал на тренировку команды в Минск , чтобы поговорить о проблемах и всех успокоить. Разговор подействовал. Команда завершила сезон далеко от опасной зоны.





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Криштапович настолько важен для «Городеи», что как только в прежние годы появлялись слухи о непродлении с ним контракта на сахарном, в клубе немного напрягались и задерживали дыхание.





Присутствует в футбольном офисе растерянность и сейчас. Информации о судьбе руководителя очень мало. И пока не понятно, кто придет вместо него. А с замами на сахкомбинате ситуация интересная. Не все из них питают такие сильные чувства к футболу, как Криштапович. Один, например, как-то отказал болельщикам в автобусе в Минск на игру с «Динамо».





А вот Дмитрий Семашко – директор предприятия «Евротарекс», которое «квартирует» на городейском комбинате уже очень долго и занимается производством пропиленовых мешков для сахара, – любит футбол и, что называется, в теме.





И многие в клубе были бы рады, если бы он возглавил комбинат. Вот только его компания также замешана в «сахарном деле».





Как и в Слуцке, пока по команде задержание Криштаповича не ударило. В «Городее» все по плану: «сахарники» уже вовсю работают на турецком сборе.