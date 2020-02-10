Что минчане смотрели в кино на выходных перед «Оскаром»? Спойлер: это очень «массовое» кино

Источник материала: Tut.by

Понедельник — день новостей о кассовых сборах в минских кинотеатрах. Лидером выходных можно смело назвать картину « Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн » с Марго Робби в главной роли. Лишь в одном кинотеатре лидирует «1917», а комедия «Холоп», несмотря на седьмую неделю проката, все еще не сдает позиции и держится в топах сразу трех кинотеатров.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Александр Каленик, TUT.BY

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 7 — 9 февраля

SilverScreen

1. Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квин

2. 1917

3. Холоп

4. Плохие парни навсегда

5. Офицер и шпион

КиноМинска

1. Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квин

2. 1917

3. Холоп

4. Плохие парни навсегда

5. Маленькие женщины

Falcon Club Бутик Кино

1. 1917

2. Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квин

3. Маленькие женщины

4. Офицер и шпион

5. Плохие парни навсегда

АртКинотеатр

1. Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квин

2. Плохие парни навсегда

3. Холоп

4. 1917

5. Игры с огнем

Премьера недели — « Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квин «





Самым популярным фильмом прошедших выходных стала картина «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Это история о том, как Харли Квинн выросла из второстепенного персонажа чуть ли не в главный поп-символ современности и отвоевала больше всего экранного времени в «Хищных птицах».

AFISHA.TUT.BY, к слову, ходила на его премьеру вместе с феминисткой, чтобы разобраться, неужели теперь и бывшая девушка Джокера, обзавелась собственным сольным фильмом? Спойлер: нет. Это кино не настолько тонкое и психологично оголенное, как это было в случае с «Джокером» Тодда Филлипса. За два часа экранного времени авторы не до конца раскроют мотивировки всех женских персонажей и при этом не дадут солировать Харли (в этом одна из проблем фильма). Еще больше мыслей о картине — по ссылке .

Когда: уже в кино

Где: в минских кинотеатрах

Сколько: от 5,5 рубля Расписание и билеты

Бонус от редакции — «Офицер и шпион»





Вместе с «Хищными птицами» в прокат вышел и «Офицер и шпион» режиссера-гения Романа Полански. Основой его фильма стало «дело» Альфреда Дрейфуса. Если коротко, в 1894 году невиновного французского капитана Дрейфуса обвинили в шпионаже — в первую очередь из-за того, что тот был евреем. Резонансная история расколола французское общество, как грецкий орех: сторону антисемитов заняли хорошо известные вам Жюль Верн, Эдгар Дега и Анри Матисс, а в невиновность еврея верили, например, Марсель Пруст, Сара Бернар и Клод Моне. Через 12 лет Дрейфуса таки оправдали, но его история во многом предвосхитила Холокост и другие случаи геноцида.

Особый интерес вызывает сам факт, почему Полански взялся за знаменитое «дело» спустя сто с лишним лет. По иронии судьбы на месте Дрейфуса оказался сам Полански (его еврейское происхождение тут, понятно, ни при чем, да и свою вину он сам признает ). Режиссеру было важно узнать, дадут ли ему, обвиняемому, слово. Как видим, несмотря ни на что, — дали. И большой приз жюри Венецианского смотра в этом контексте выглядит красивым жестом милосердия и гуманизма. Тут есть полный текст рецензии .

Когда: уже в кино

Где: Falcon Club Бутик Кино, SilverScreen и «Беларусь»

Сколько: от 5,5 рубля Расписание и билеты

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