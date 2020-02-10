Что минчане смотрели в кино на выходных перед «Оскаром»? Спойлер: это очень «массовое» кино

Понедельник — день новостей о кассовых сборах в минских кинотеатрах. Лидером выходных можно смело назвать картину «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» с Марго Робби в главной роли. Лишь в одном кинотеатре лидирует «1917», а комедия «Холоп», несмотря на седьмую неделю проката, все еще не сдает позиции и держится в топах сразу трех кинотеатров.
Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 7 — 9 февраля
Самым популярным фильмом прошедших выходных стала картина «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Это история о том, как Харли Квинн выросла из второстепенного персонажа чуть ли не в главный поп-символ современности и отвоевала больше всего экранного времени в «Хищных птицах».
AFISHA.TUT.BY, к слову, ходила на его премьеру вместе с феминисткой, чтобы разобраться, неужели теперь и бывшая девушка Джокера, обзавелась собственным сольным фильмом? Спойлер: нет. Это кино не настолько тонкое и психологично оголенное, как это было в случае с «Джокером» Тодда Филлипса. За два часа экранного времени авторы не до конца раскроют мотивировки всех женских персонажей и при этом не дадут солировать Харли (в этом одна из проблем фильма). Еще больше мыслей о картине — по ссылке.
Когда: уже в кино Где: в минских кинотеатрах Сколько: от 5,5 рубля
Вместе с «Хищными птицами» в прокат вышел и «Офицер и шпион» режиссера-гения Романа Полански. Основой его фильма стало «дело» Альфреда Дрейфуса. Если коротко, в 1894 году невиновного французского капитана Дрейфуса обвинили в шпионаже — в первую очередь из-за того, что тот был евреем. Резонансная история расколола французское общество, как грецкий орех: сторону антисемитов заняли хорошо известные вам Жюль Верн, Эдгар Дега и Анри Матисс, а в невиновность еврея верили, например, Марсель Пруст, Сара Бернар и Клод Моне. Через 12 лет Дрейфуса таки оправдали, но его история во многом предвосхитила Холокост и другие случаи геноцида.
Особый интерес вызывает сам факт, почему Полански взялся за знаменитое «дело» спустя сто с лишним лет. По иронии судьбы на месте Дрейфуса оказался сам Полански (его еврейское происхождение тут, понятно, ни при чем, да и свою вину он сам признает). Режиссеру было важно узнать, дадут ли ему, обвиняемому, слово. Как видим, несмотря ни на что, — дали. И большой приз жюри Венецианского смотра в этом контексте выглядит красивым жестом милосердия и гуманизма. Тут есть полный текст рецензии.
Когда: уже в кино Где: Falcon Club Бутик Кино, SilverScreen и «Беларусь» Сколько:от 5,5 рубля