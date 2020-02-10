Авиакомпания «Белавиа» в 2020 году запустит регулярные рейсы в Вену, Ташкент и испанский Реус. Об этом сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский в интервью программе «Неделя» на телеканале СТВ.

«В 2019 году маршрутная сеть авиакомпании «Белавиа» расширилась. В этом году также добавятся три маршрута. Это регулярные рейсы в Вену, Ташкент и испанский Реус. Флот также будет расширяться. В апреле планируется поставка самолета Embraer прямо с завода. Второй самолет Embraer нового поколения ожидается к концу текущего года. Планируется также поставка двух самолетов Boeing», — сказал Артем Сикорский.

Авиакомпания «Белавиа» — крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и осуществляет регулярные рейсы в 55 аэропортов 29 стран Европы и Азии.

БЕЛТА