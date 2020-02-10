Корреспондент «КС» вместе с Еленой Деркач, специалистом отделения по гражданству и миграции Смолевичского РОВД, рассмотрели наиболее важные вопросы, которые касаются получения, замены и изменения данных в паспорте гражданина Республики Беларусь.

Паспорт гражданина Республики Беларусь является документом, удостоверяющим личность гражданина на территории Республики Беларусь и за ее пределами, подтверждающим гражданство и право его владельца на выезд из Республики Беларусь и въезд в Республику Беларусь.

Елена Михайловна рассказала, что для получения или обмена паспорта гражданину Республики Беларусь необходимо обратиться в расчетно-кассовый центр города, товарищество собственников, общежитие, а для жителей сельской местности – в сельские исполнительные комитеты по месту жительства. Лицу, ответственному за регистрацию, нужно предоставить документы, предусмотренные п.11.1 и п.11.2 (в зависимости от ситуации) перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлению граждан, утвержденного Указам Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года.

– Срок оформления паспорта не превысит одного месяца. Размер госпошлины – 1 базовая величина (27 рублей). При желании ускорить процесс, получить документ можно в ускоренном порядке – до 15 дней. Для этого необходима дополнительная плата в размере одной базовой величины, – добавила Елена Михайловна.

Также специалист обратила внимание, что при смене фамилии необходимо в течение одного месяца обратится в отделение по гражданству и миграции и обменять паспорт.

Если паспорт утерян, необходимо как можно быстрее обратиться в ОГиМ во избежание неприятных ситуаций.

– Тем гражданам, которые забыли обменять свой недействительный паспорт или не желают этого делать по какой-либо причине, ОГиМ Смолевичского РОВД напоминает, что в соответствии с частью 3 статьи 23.53 КоАП Республики Беларусь за проживание без документов, либо по недействительным документам, удостоверяющим личность, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до 4 базовых величин, – акцентировала внимание Елена Михайловна. – Уважайте и бережно используйте свой паспорт.

Лидия СУДНИКОВИЧ.