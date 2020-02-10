ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Единственное в мире»: учёные БГУ выпустят своё лекарство для лечения рака мозга

10.02.2020 16:11 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В БГУ гордо рассказали, что на базе вуза будут производить «единственный в мире» противоопухолевый гидрогелевый препарат «Темодекс» для лечения рака головного мозга, пишет TUT.by. Препарат, который уже прошел клинические испытания, разработали ученые НИИ физико-химических проблем БГУ.

«БГУ стал первым отечественным вузом, где соблюден полный цикл освоения противоракового средства: от идеи до его производства», – сказали в пресс-службе университета. Препарат «Темодекс» – это порошок для приготовления биорассасывающегося гидрогеля. Гель наносят и оставляют на ложе удаленной опухоли и всех тканях, которые с ней контактируют. Постепенно он рассасывается, освобождая молекулы химиопрепарата и поддерживая нужную его концентрацию, чтобы уничтожить оставшиеся после операции клетки и предотвратить рецидивы.

В БГУ говорят, что беларуский препарат не имеет мировых аналогов. Известный американский «Глиадел» схож по области применения, но отличается по составу и производится в виде салфеток. Преимуществом отечественного средства является также низкая стоимость – до 450 долларов. Цена за одну упаковку «Глиадела» достигает около 18 тысяч долларов. Для граждан Беларуси лечение «Темодексом» бесплатное.

Четыре года назад «Темодекс» начали выпускать на предприятии «Белмедпрепараты». Но после модернизации производственных участков в БГУ решили выпускать лекарство на предприятии Унитехпром БГУ. Препарат уже включен в клинический протокол Беларуси. По планам, в медучреждения Беларуси «Темодекс» поступит в конце первого квартала 2020 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В БГУ гордо рассказали, что на базе вуза будут производить «единственный в мире» противоопухолевый гидрогелевый препарат «Темодекс» для лечения рака головного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первый год платить не нужно. Появился суперльготный кредит на Geely (но не для всех)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика