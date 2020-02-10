«Единственное в мире»: учёные БГУ выпустят своё лекарство для лечения рака мозга

Источник материала: KYKY

В БГУ гордо рассказали, что на базе вуза будут производить «единственный в мире» противоопухолевый гидрогелевый препарат «Темодекс» для лечения рака головного мозга, пишет TUT.by. Препарат, который уже прошел клинические испытания, разработали ученые НИИ физико-химических проблем БГУ.

«БГУ стал первым отечественным вузом, где соблюден полный цикл освоения противоракового средства: от идеи до его производства», – сказали в пресс-службе университета. Препарат «Темодекс» – это порошок для приготовления биорассасывающегося гидрогеля. Гель наносят и оставляют на ложе удаленной опухоли и всех тканях, которые с ней контактируют. Постепенно он рассасывается, освобождая молекулы химиопрепарата и поддерживая нужную его концентрацию, чтобы уничтожить оставшиеся после операции клетки и предотвратить рецидивы.

В БГУ говорят, что беларуский препарат не имеет мировых аналогов. Известный американский «Глиадел» схож по области применения, но отличается по составу и производится в виде салфеток. Преимуществом отечественного средства является также низкая стоимость – до 450 долларов. Цена за одну упаковку «Глиадела» достигает около 18 тысяч долларов. Для граждан Беларуси лечение «Темодексом» бесплатное.

Четыре года назад «Темодекс» начали выпускать на предприятии «Белмедпрепараты». Но после модернизации производственных участков в БГУ решили выпускать лекарство на предприятии Унитехпром БГУ. Препарат уже включен в клинический протокол Беларуси. По планам, в медучреждения Беларуси «Темодекс» поступит в конце первого квартала 2020 года.