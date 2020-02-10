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Грудь напоказ, скатерть вместо юбки и мужчина в платье принцессы. Модные победы и провалы «Оскара»

10.02.2020 16:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стилист и автор LADY Катерина Кулеш тоже посмотрела «Оскар» и рассказала, почему первые красавицы — Сальма Хайек, Пенелопа Крус, Марго Робби — в этот раз стали модными аутсайдерами. Хотите поспорить? А давайте! Ведь в сфере моды и стиля нет лекала, которое подошло бы каждому.

Об авторе:

Катерина Кулеш — стилист, психолог


Начнем с того, как много значит премия «Оскар» с точки зрения модной индустрии:

  • это, в первую очередь, официальный и торжественный дресс-код — Black Tie. Для мужчины Black Tie подразумевает смокинг, строгие брюки и черную бабочку с прямыми углами, а для женщины — длинное вечернее платье и туфли на каблуках;
  • это серьезная рекламная площадка для дизайнеров и ювелирных домов. К выходу готовятся минимум за полгода большой командой специалистов;
  • это возможность для знаменитостей показать себя всему миру, а для менее успешных — попасть в хроники благодаря своему запоминающемуся образу;
  • это целая система, которая организована так, чтобы избежать двух одинаковых нарядов на сотнях людей. Но и она периодически дает сбои.

Практически все знаменитости и люди, которые стоят за их образами, хотят попасть в список самых модных выходов «Оскара». Поэтому условно все образы можно поделить на две группы: классические, проверенные, но нередко — скучные. И смелые, но порой выпадающие из дресс-кода и чересчур эксцентричные.

Найти золотую середину каждый год бывает не просто, ведь кто судьи? Мы с вами. А такому количеству людей угодить сложно.

Я сделала свою подборку лучших, скучных и странных образов. Интересно, согласитесь ли вы со мной.

Лучшие

Синтия Эриво в Atelier Versace


Мой бесспорный фаворит. Смелая и дерзкая интерпретация классического платья для красной дорожки. Оно прекрасно сочетается с его обладательницей. Союз идеальный во всех отношениях.

Натали Портман в Christian Dior и украшениях Cartier


Выдержанный, по-королевски роскошный и нескучный образ. Он практически полностью повторяет оттенки внешности Натали Портман, что делает его еще более гармоничным. Идеальная укладка, макияж и украшения. А ведь платье очень легко испортить деталями, но тут не придраться. Единственное, немного морщат лацканы накидки, что не пристало королевскому выходу. Но, Dior, это мы тебе простим .

Рене Зеллвегер в Armani Privé


Этот образ мог быть плоским и скучным, но не у Рене Зеллвегер. Во-первых, платье прекрасно сидит и подчеркивает фигуру. И это тот случай, когда платье — идеальная оправа для женщины, которой не надо что-то доказывать на красной дорожке. Важно отметить прекрасную фигуру, правильный макияж и укладку. В итоге получаем образ, на который хочется смотреть и копировать.

Скарлетт Йоханссон в Oscar de la Renta


Да, посадка платья не идеальна, да — актриса не худышка-фитоняшка. Да бедра и живот сразу бросаются в глаза под этой тонкой тканью. Но все равно образ мне очень нравится. Нравится и само платье — его легкий винтажный флер, и то, как актриса себя в нем несет. Правда, можно было добавить «шероховатостей», чтобы сделать выход более запоминающимся и живым.

Флоренс Пью в Louis Vuitton


Чаще всего из-за дресс-кода молодым актрисам не так-то легко подобрать легкий, женственный и не возрастной наряд. Но платье от Louis Vuitton именно такое. Актриса выглядит юно, свежо и уверенно. И, конечно, роскошный цвет! Укладка непонятная, к ней есть вопросы. Но остальное — однозначно лайк.

Скучные

Сальма Хайек в Gucci


Более скучного и даже старомодного образа я в этот раз не нашла. Если уж выбрано тривиальное платье, как из провинциальных свадебных салонов, то хотя бы стоило снять эту узорчатую змею с руки и волосяную" гулю-корону с головы. Актриса уже много лет тяготеет к этой укладке, которую давно пора сменить на более современную или хотя бы на распущенные волосы. Те пару сантиметров роста, которые она визуально добавляет, не стоят того.

Кейтлин Девер в Louis Vuitton

Платье не по возрасту и слишком банальное. Не хватает еще атласных перчаток в тон накидки. Очень хорошо видно, насколько актриса и само платье не сочетаются. Образ из серии «как одеться на „Оскар“ скучно и добавить 20 лет», или «не знала, что надеть — взяла любимое платье с выпускного бабушки».

Бри Ларсон в Celine и украшениях Bvlgari


Этот силуэт, крой, вырезы и горизонтальные линии относила вся семья Кардашьян-Дженнер, когда они сотрудничали с Balmain. Платье было и короткое, и длинное, и во всевозможных фактурах и цветах. Его по-прежнему можно встретить на музыкальных премиях. Поэтому «развидеть» это теперь невозможно. Кажется, что актриса одолжила платье у Ким или ее мамы Крис. Скучно.

Марго Робби в Chanel


Платье — яркий образец 2006 года времен Шакиры и Кристины Агилеры. Кажется, что актриса переместилась к нам с пляжной вечеринки 2000-х. И коварство таких платье — грудь уверенно стремится к талии, что нарушает красивые пропорции тела. Марго Робби — красавица, но выход скучный и не совсем уместный, на мой взгляд.

Странные

Билли Портер в Giles Deacon


Странный, но запоминающийся выход. И это неудивительно, если учесть, что мы наблюдаем пример любви чернокожего мужчины к пышным вечерним платьям. Мы украли у сильной половины человечества брючные костюмы и даже трусы-боксеры, они теперь воруют наши платья принцесс. Все в мире уравновешено. Мне не нравится само платье, но позирование и выражение лица скомпенсировало даже это безумное сочетание.

Кристен Уиг в Valentino


Такой силуэт мало кого украсит, да и воланы на платье напоминают планктон. Казалось бы, ребятам из Valentino стоит на этом остановиться, но они добавили еще и эти странные длинные перчатки женщины-кошки. Наверное, решили отвлечь внимание от самого платья. Такая же невнятная к этому образу и уклада. В итоге выход напоминает фреш, который сделали из того, что было в холодильнике — по отдельности продукты вкусные, но смешивать их не стоит.

Блэк Чайна в Dona Matosh

Стремление девушки оголиться, чтобы привлечь внимание, известно многим. И даже консервативный «Оскар» с его дресс-кодом не оставил ее. В итоге мы видим выход-кабаре, разную грудь, грим, огромные ресницы и массивные ноги. Само платье мне нравится… Или это накидка?

Сирша Ронан в Gucci


Тот случай, когда юбка оторвалась, и пришлось срочно доставать с антресолей нарядную скатерть для особых случаев. Сама идея имеет право на жизни, но сочетание верха и низа в этом случае ничем не оправдано. Более того, сам образ не гармонирует с его хозяйкой по стилю и настроению.

Пенелопа Крус в Chanel


Я трепетно люблю Пенелопу Крус, но это заигрывание с 80-ми ей не удалось. Специально рассмотрела образ в различных ракурсах на 15 фото. И, увы, это выглядит плохо везде: не украшает фигуру актрисы, не подчеркивает природную красоту, не раскрывает ее личность с новой стороны. Сбежавшая подружка невесты — из 1985-ого в 2020-ый год.

 
 
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Стилист и автор LADY Катерина Кулеш тоже посмотрела «Оскар» и рассказала, почему первые красавицы - Сальма Хайек, Пенелопа Крус, Марго Робби - в этот раз стали модными...
 
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