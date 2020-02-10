У ХК «Химик» при пожаре в брестском Ледовом сгорела почти вся форма. Сейчас разбираются, кто виноват

Источник материала: Tut.by

Пожар в гостевой раздевалке брестского Ледового дворца, который произошел ночью 7 февраля, накануне матча между хозяевами и «Химиком» , оставил новополоцкий клуб без формы. Огонь повредил около 20 комплектов одежды хоккеистов, сообщили TUT.BY в пресс-службе «Химика».



Фото: МЧС

Матч 7 февраля перенесли. Не исключено, что такая же участь постигнет и несколько ближайших игр «Химика».

— Пострадало не 2 комплекта формы, как пишут. У нас практически все выгорело. На восстановление атрибутики и инвентаря нужен не день, не два и не три. Может быть и следующие игры придется переносить, — сообщил пресс-секретарь «Химика» Евгений Кемстач.

Вопросом восстановления обмундирования клуб занялся наутро после пожара.

Когда хоккеисты получат новую форму, пока не известно.

— Будем искать какие-то выходы из ситуации. Возможно, нам навстречу пойдут фирмы, которые работают с инвентарем. Будем как-то пробовать заканчивать сезон.



Фото: МЧС

По предварительной версии, причиной пожара стала электротепловая пушка, которую оставили в раздевалке включенной. От направленного потока теплого воздуха спортивная форма оплавилась и загорелась.

Сейчас обстоятельства инцидента устанавливаются. В клубе подчеркнули, что Ледовый дворец спортсмены покинули в 18.15, а о пожаре спасателям сообщили в третьем часу ночи.

— У нас в Новополоцке, как, в принципе, и везде, в 22.00 все выключается, а электрики ходят и проверяют все ли выключено. Если нужно что-то подсушить, то утром все включается. Поэтому пока не понятно, что загорелось и из-за чего. Сложно что-то сказать. Может пушка, которая почему-то была включена, может короткое замыкание, а может фен работал. Будет экспертиза, тогда посмотрим, — сообщил Евгений Кемстач, подчеркнув, что хоккеисты и сотрудники «Химика» рабочую электротеплопушку в раздевалке не оставляли.

По чьей вине произошел пожар, в администрации ХК «Брест», собственника Ледового дворца, пока не комментируют:

— Говорить можно многое. Следствие установит виноватых, — сообщил замдиректора клуба по основной деятельности Сергей Щипанов.

— А вы «Химику» будете помогать с формой?

— Мы?! Я думал, они нам помогут ремонт [гостевой раздевалки] сделать.



Фото: МЧС