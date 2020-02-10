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Анонс спортивных мероприятий на текущую неделю в Каменецком районе
10.02.2020 16:20 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Завтра, 11 февраля, в Каменце стартует зональный турнир первой лиги чемпионата Беларуси по мини-футболу – чемпионат Брестской области. В 19.00 в спорткомплексе встретятся команды футбольных клубов «Каменец» и «Брестжилстрой». Приходите поболеть за наших!
Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.
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Завтра, 11 февраля, в Каменце стартует зональный турнир первой лиги чемпионата Беларуси по мини-футболу – Сообщение Анонс спортивных мероприятий на текущую неделю...
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