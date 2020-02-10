Анонс спортивных мероприятий на текущую неделю в Каменецком районе

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Завтра, 11 февраля, в Каменце стартует зональный турнир первой лиги чемпионата Беларуси по мини-футболу – чемпионат Брестской области. В 19.00 в спорткомплексе встретятся команды футбольных клубов «Каменец» и «Брестжилстрой». Приходите поболеть за наших!

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15 февраля в спортзале Новицковичской СШ пройдут турнир по волейболу и соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные памяти воина-интернационалиста Игнатюка В.Г. и 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Начало в 11.00.

Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.