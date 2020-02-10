Дружим с законом!

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Под таким девизом в учреждениях образования района проводится традиционная межведомственная акция.

Ее цель — формирование у детей и молодежи осознанного законопослушного поведения, привития им духовных и нравственных ценностей, стремления к здоровому образу жизни, раннее выявление семейного неблагополучия.

В период акции управлением по образованию, спорту и туризму усилен контроль за работой объединений по интересам с целью максимального привлечения учащихся, в том числе — состоящих на различных видах профилактического учета. В школах района спланирован ряд спортивных и культурно-развлекательных мероприятий по формированию здорового образа жизни, привитию духовных и нравственных ценностей. 7 февраля волонтерами центра детского творчества проведена акция «Подружись с Законом!», в ходе которой распространена наглядная продукция профилактического характера.

В период акции к проведению профилактических мероприятий и разъяснительных бесед привлечены сотрудники Несвижского РОВД.

16 февраля на базе Карцевичской СШ пройдет День профилактики, в рамках которого организована работа межведомственной группы из числа сотрудников РОЧС, РОВД, работников ЦРБ и РЦГиЭ.

26 февраля в Несвижской гимназии состоится межведомственный семинар «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних: распознавание факторов суицидального риска, суицидальных признаков, алгоритм действий при их выявлении».

Городские акции «Лучший пешеход» и «Книжка для малышки» пройдут 21 и 24 февраля на улицах г. Несвижа. В это время сотрудники ОГАИ Несвижского РОВД проанализируют дорожную ситуацию вблизи пешеходных переходов и поощрят законопослушных участников дорожного движения тематическими сувенирами.

Анна Богдан,

заведующий сектором

социальной и воспитательной работы управления

по образованию, спорту

и туризму Несвижского

райисполкома.