«Безопасный переход»: с 10 по 14 февраля на территории Минской области проходит профилактическая акция

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Всего с начала года произошло 67 ДТП, в которых

15 человек погибли, 58 – получили травмы различной степени тяжести. 6 ДТП совершили водители в состоянии опьянения.

Анализ оперативной обстановки в сфере обеспечения дорожной безопасности на территории Минской области с начала 2020 года указывает на ряд проблемных вопросов, в частности — состояния пешеходного травматизма.

По-прежнему основными причинами совершения таких происшествий являются как нарушения ПДД пешеходами, так и невыполнение требований Правил водителями транспортных средств в части проезда нерегулируемых пешеходных переходов и предоставления преимущества в движении пешеходам.

За текущий год уже произошло 39 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 12 человек погибли, 29 — получили травмы. Причем из 39 ДТП — 21 происшествие произошло на пешеходных переходах, где 2 человека погибли и 19 — получили травмы.

В целях повышения эффективности принимаемых органами внутренних дел мер по обеспечению безопасности менее защищенной и наиболее уязвимой категории участников дорожного движения — пешеходов, с 10 по 14 февраля ГАИ Минской области проводит профилактическую акцию «Безопасный переход».

В ходе профилактических мероприятий созданы рейдовые группы из числа сотрудников милиции общественной безопасности, добровольных дружинников по ежедневной отработке мест концентрации ДТП, пешеходных переходов, аварийно-опасных участков автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, наиболее подверженных риску наездов пешеходов.

Также стражи дорог Минщины проведут встречи в трудовых коллективах, организациях, учреждениях образования, уделив особое внимание разъяснению причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий с последующими рекомендациями по безопасному поведению на улицах и дорогах.

Госавтоинспекция Минской области призывает водителей к удвоенному вниманию за рулем, особенно в условиях ограниченной видимости и при неблагоприятных погодных условиях.

Пешеходный переход является опасным местом. Опасность может усугубляться ограниченным обзором, скоплением пешеходов, среди которых один окажется нетерпеливым.

При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен снизить скорость, вплоть до остановки транспорт-ного средства, чтобы уступить дорогу пешеходам.

Если перед пешеходным переходом остановилось, стоит или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны также снизить скорость движения.

В густонаселенных городах проблемой остаются наезды на пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах. Несмотря на то, что при этом очевидна вина водителей, которые нарушают требования правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов, здесь усматривается и личная беспечность самих пешеходов.

Имея преимущество, пешеход обязан быть предельно внимательным, осторожным, не отвлекаться при переходе проезжей части, обязательно смотреть по сторонам, исключить разговоры по мобильному телефону и использование наушников при прослушивании какой-либо информации или музыки, своими действиями не создавать препятствий для движения транспортных средств.

Уважаемые водители и пешеходы! Относитесь друг к другу с пониманием и уважением! На дороге все равны и у каждого есть преимущество, но только тогда, когда оно не противоречит Правилам дорожного движения!

Госавтоинспекция Несвижского РОВД.