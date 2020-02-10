Уклонился от уплаты налогов. Прокуратура Минской области направила уголовное дело в суд

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Прокуратура Минской области изучила и направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело в отношении 45-летнего жителя г. Минска К. об уклонении от уплаты сумм налогов.

Установлено, что К., являясь директором и учредителем одного из субъектов хозяйствования в сфере оптовой торговли автомаслами, смазками, техническими жидкостями, зарегистрированного в Партизанском районе г. Минска, с сентября 2014 г. по март 2016 г. уклонялся от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений.

В бухгалтерские документы общества с ограниченной ответственностью «А» обвиняемый помещал заведомо подложные первичные учетные документы, на основании которых отражал фиктивные сведения о якобы имевших место:

— сделках с лжепредпринимательскими структурами о поставках товарно-материальных ценностей;

— хозяйственных операциях между возглавляемым им обществом и данными субъектами хозяйствования.

В результате преступных действий обвиняемого бюджету Республики Беларусь причинен ущерб в размере более 57 тыс. рублей.

Действия К. квалифицированы по ч. 1 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь как уклонение от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы, внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, что повлекло причинение ущерба в крупном размере.

В ходе предварительного расследования обвиняемый свою вину признал полностью, давал правдивые и последовательные показания, чем способствовал расследованию преступления.

При проверке материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств виновности обвиняемого, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий.

Поскольку ущерб обвиняемым возмещен полностью, прокурором иск о взыскании с К. в пользу государства имущественного ущерба не предъявлялся.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области.

Примененную ранее к К. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении — прокурор оставил без изменения.

Дмитрий Лугин,

старший прокурор отдела

прокуратуры Минской области.