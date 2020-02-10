Кто должен представить декларацию по подоходному налогу с физических лиц за 2019 год и заплатить налог

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Налоговую декларацию обязаны представить физические лица, получившие в 2019 году следующие доходы:

— от продажи или иного возмездного отчуждения транспорт-ных средств:

2-го и более автомобиля, технически допустимая общая масса которого не превышает 3500 кг и число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, не превышает восьми, или другого механического транспортного средства; любого автомобиля, технически допустимая общая масса которого превышает 3500 кг (например, грузового автомобиля); любого автомобиля, число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, превышает восемь (например, автобуса);

— от продажи или иного возмездного отчуждения объектов недвижимости:

в течение 2014 — 2019 гг. (пяти последних лет) более одной квартиры, более одного жилого дома с хозяйственными постройками (при их наличии), более одной дачи, более одного садового домика с хозяйственными постройками (при их наличии), более одного гаража, более одного машино-места, более одного земельного участка, принадлежащих физическому лицу на праве собственности (доли в праве собственности на указанное имущество);

— в течение 2019 года одного и более объектов недвижимости, не относящихся к квартире, жилому дому с хозяйственными постройками (при их наличии), даче, садовому домику с хозяйственными постройками (при их наличии), гаражу, машино-месту, земельному участку;

— от продажи или иного возмездного отчуждения доли (пая, части доли или пая) в уставном фонде организации иному физическому лицу.

В виде дарения

Получившие в течение 2019 года доходы в виде дарения от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в размере, превышающем 6569 белорусских рублей от всех источников в течение года. Т.е. при получении в течение 2019 года в дар от физических лиц денежных средств и (или) иного имущества, в том числе недвижимого, общий размер которых превышает 6569 белорусских рублей, сумма такого превышения подлежит налогообложению подоходным налогом.

Исключение составляют случаи получения доходов от близких родственников и лиц, состоящих между собой в отношениях свойства, освобождаются от подоходного налога независимо от размера полученного в результате дарения дохода.

Доходы, полученные из-за или за границей

Налоговую декларацию обязаны представлять физические лица, признанные в 2019 году налоговыми резидентами Республики Беларусь (фактически находившиеся в течение 2019 года более 183 дней на территории Республики Беларусь), получившие в 2019 году доходы из-за или за границей.

Налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц за 2017 год необходимо представить не позднее 30 апреля 2020 года. Подоходный налог с физических лиц, исчисленный по налоговым декларациям (расчетам), подлежит уплате не позднее 1 июня 2020 года.

Налоговая декларация (расчет) может быть представлена плательщиком в налоговый орган по месту своей регистрации лично или через официального представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения или передана в электронном виде.

Форма декларации размещена на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь nalog.gov.by.

Прием деклараций осуществляется налоговыми органами по адресу: г. Несвиж, ул. Ленинская, 16, по общему графику: с 8.00 до 19.00 в рабочие дни, а также 19 апреля и 26 апреля 2020 года — с 9.00 до 12.00.

Более подробную информацию можно узнать, позвонив по телефонам: 2-36-06, 2-30-89.

Инспекция Министерства по налогам и сборам

Республики Беларусь

по Несвижскому району.