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ПРОЙДУТ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

10.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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15 февраля на военно-транспортном факультете Белорусского государственного университета транспорта (далее — факультет) проводится День открытых дверей.

Посетители смогут встретиться с командованием факультета и кафедр, а также познакомиться с учебно-материальной базой и порядком приема на военно-транспортный факультет в 2020 году. День открытых дверей будет проводиться по адресу: г. Гомель, ул. Кирова, 34, военно-транспортный факультет, аудитория 170.  Начало мероприятия — в 11.00, справки по телефону 8-0232-95-31-52.

Приглашаются учащиеся средних школ, колледжей, лицеев, а также средне-специальных учебных заведений.

 

15 февраля на военном факультете Белорусского государственного университета (далее — факультет) проводится День открытых дверей. Начало — в 10.00.

В ходе проведения  мероприятия будет разъяснен порядок приема и обучения на факультете, проведена экскурсия по музею военной техники, предоставлена возможность ознакомиться с учебно-материальной базой, жизнью и бытом курсантов, местами их проживания и обучения.

День открытых дверей будет проводиться по адресу: г. Минск,  ул. Октябрьская, 2, проезд от железнодорожного вокзала трамваями  № 1, 4, 7 до остановки «Стадион Динамо» или до станции метро «Первомайская».

Приглашаются учащиеся средних школ, колледжей, лицеев, а также средне-специальных учебных заведений.


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Теги: знакомства, Гомель
 
 
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15 февраля на военно-транспортном факультете Белорусского государственного университета транспорта (далее — факультет) проводится День открытых дверей....
 
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