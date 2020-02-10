«Белнефтехим» ждет удвоения потерь белорусских НПЗ в 2020 году из-за налогового маневра РФ

Источник материала: Ежедневник





Концерн «Белнефтехим» прогнозирует двукратное увеличение финансовых потерь белорусских НПЗ в 2020 году по сравнению с 2019 годом из-за реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

Об этом заявила начальник планово-экономического управления концерна Анна Гурина в интервью журналу «Вестник Белнефтехима».

«В 2020 году потери белорусских НПЗ от удорожания сырья за счет налогового маневра будут в два раза больше, чем в 2019 году (при сопоставимых котировках нефти)», - сказала Гурина.

По ее словам, российские переработчики нефти имеют возможность поддерживать эффективность за счет соответствующих выплат из бюджета обратного акциза, компенсирующего удорожание сырья, и демпфирующего коэффициента, который позволяет сдерживать цены на внутреннем рынке, в результате чего разница в розничных ценах на топливо в Белоруссии и России сегодня составляет около 10-13%.