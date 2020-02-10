ГАИ призывает быть внимательнее на дорогах из-за гололеда

Источник материала: Новости Дзержинска

Водителям и пешеходам следует быть внимательнее и осторожнее на дорогах, из-за ухудшения сегодня и завтра погодных условий

Как рассказали в ГАИ, гидрометеоцентр прогнозирует гололед на дорогах Беларуси и Минщины в частности.

Госавтоинспекция Минской области рекомендует двигаться, учитывая погодные условия и ситуацию на дорогах. Ехать на безопасной скорости и соблюдать дистанцию. Не применять резкого торможения, и по возможности отказаться от обгонов. Также в ГАИ рекомендуют повысить бдительность при движении по мостам, путепроводам и на закруглениях дорог.

«В темное время суток следует двигаться с минимальной скоростью движения в населенных пунктах, на дороге в любой момент может оказаться пешеход!», — Предупреждают в Госавтоинспекции.

Пешеходам ГАИ рекомендует переходить дорогу только в разрешенных местах, не торопиться и смотреть по сторонам. Ночью следует обозначить себя фликером.



