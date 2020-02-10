Летные испытания зенитной управляемой ракеты (ЗУР) для разработанного в Беларуси зенитного ракетного комплекса (ЗРК) средней дальности “Бук-МБ3К” пройдут в ближайшее время. Об этом сообщил 31 января представителям СМИ председатель Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпрома) Роман Головченко.





По его словам, уже пройден этап наземных испытаний: проведены тесты на виброустойчивость, проверена работа изделия в различных средах, завершены полунатурные и натурные испытания. “Анонсирую, что в самое ближайшее время состоятся летные испытания, то есть боевые пуски ракеты,” – уточнил глава Госкомвоенпрома.





Для тех кто не в теме, очевидно, есть необходимость напомнить, что ЗРК “Бук-МБ3К” создан на белорусском предприятии НПОО “ОКБ ТСП”. И несмотря на то, что обозначение комплекса указывает на его преемственность с известным советским “ЗРК”, он является оригинальной разработкой.





Так, для cамоходной огневой установки комплекса (СОУ) была создана новая твердотельная радиолокационная станция (РЛС) S-диапазона с фазированной антенной решеткой (ФАР), что позволило увеличить дальность обнаружения целей типа “истребитель” до 130 км, нарастить количество целевых каналов СОУ при стрельбе.









Автоматическое сопровождение целей может осуществляться как традиционным радиолокационным способом, так и с помощью новой оптико-электронной системы. Применение специальных методов и алгоритмов обработки сигналов позволило в полтора-два раза улучшить точность определения координат целей и распознавание их класса по акустическому портрету.





Комплекс обеспечивает уверенное обнаружение и перехват маневрирующих целей всех типов (от беспилотных летательных аппаратов до крылатых ракет) в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.





Для всех боевых средств ЗРК разработаны новые автоматизированные рабочие места с ЖКИ-мониторами и цифровыми табло, которые сделали боевую работу расчетов гораздо удобнее, а также позволили организовать их тренировку и объективный контроль работы. Локальная вычислительная сеть обеспечивает не только надежную работу всех систем, но и автоматическую диагностику аппаратуры





В состав аппаратуры комплекса включены современные системы цифровой связи и передачи данных, обеспечивающие надежную коммуникацию между элементами ЗРК и его сопряжение с автоматизированной системой управления и РЛС. Элементы ЗРК оснащены цифровой навигационной системой собственной разработки, которая обеспечивает позиционирование боевых средств с использованием данных от систем GPS, ГЛОНАСС, а также в автономном режиме работы.





Программно-аппаратные средства ЗРК “Бук-МБ3К” позволяют интегрировать его в любую систему противовоздушной обороны, обеспечивающую защиту войск, важных и особо важных объектов административного, военного и промышленного назначения от ударов пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения, высокоточного оружия. В том числе от крылатых ракет, действующих на малых и особо малых высотах.





Одним из важных достоинств ЗРК “Бук-МБ3К”, если сравнивать его с аналогами, является возможность применения различных типов ЗУР, разработанных для других ЗРК этого семейства. В этот перечень входят 9М38, 9М38M1, 9М317, 9М38МБ (белорусской модернизации), а также ЗУР нового образца 9М318 с улучшенными характеристиками, разработанной в ОКБ ТСП, о которой говорил председатель Госкомвоенпрома.





По словам представителей разработчика, ЗУР 9М318 оснащена оригинальным твердотопливным реактивным двигателем с повышенным энергетическим потенциалом. Что, наряду с облегчением конструкции за счет композитов, позволило увеличить протяженность активного участка траектории ЗУР (а следовательно и дальность ее действия) в два раза, до 70 км.





Существенно возросли и маневренные возможности боеприпаса. Что, наряду с использованием активной головки самонаведения на базе активной ФАР, обеспечивает гарантированное поражение всей номенклатуры воздушных целей.





Возможность использования ЗРК “Бук-МБ3К” различных типов ЗУР обеспечивает избирательность их применение в зависимости от разновидности цели. Для уничтожения сложных целей применяются ЗУР с более высокими тактико-техническими характеристиками, для поражения более простых воздушных объектов используются более дешевые боеприпасы предыдущих лет выпуска.





Для размещения боевых средств ЗРК “Бук-МБ3К” Минским заводом колесных тягачей разработано полноприводное корпусное колесное шасси МЗКТ-69225 (колесная формула 8X8, две передние оси — управляемые) грузоподъемностью 17 300 кг, оснащенное восьмицилиндровым V-образным дизельным двигателем ТМЗ-8463.10 мощностью 500 л.с. и крутящим моментом в 1960 Н.м.









Это позволяет огневым средствам комплекса совершать марши со скоростью 60 км/ч на расстояние до 1000 км.





Как заявляют представители разработчика, по своим разведывательным, огневым и маневренным возможностям “Бук-МБ3К” не уступает аналогичным современным ЗРК средней дальности.





А по соотношению “цена/боевые свойства” он выглядит весьма привлекательным для стран, не обладающих технологическим потенциалом для производства вооружений подобного класса.





И потенциальные иностранные заказчики, по словам Романа Головченко, уже проявляют интерес к белорусскому ЗРК.