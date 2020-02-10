В Щучинском районе из-за ветра два автомобиля съехали в кювет

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 10 февраля в Щучинском районе два автомобиля съехали в кювет. Причина происшествий в погоде.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, аварии случились на 210 км и 222 км трассы М6. В обоих случаях водители при выезде с территории, где по обеим сторонам дороги находился лес, столкнулись с проблемой сильного бокового ветра, из-за которого не смогли удержать машины на проезжей части.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Отмечается, что обошлось без серьёзных травм.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Ранее синоптики предупреждали, что в понедельник в Беларуси ожидается сильный ветер.