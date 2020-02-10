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В Щучинском районе из-за ветра два автомобиля съехали в кювет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 10 февраля в Щучинском районе два автомобиля съехали в кювет. Причина происшествий в погоде.
Как
Отмечается, что обошлось без серьёзных травм.
Ранее синоптики предупреждали, что в понедельник в Беларуси ожидается сильный ветер.
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Новости Беларуси. Днём 10 февраля в Щучинском районе два автомобиля съехали в кювет. Причина происшествий в погоде. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского...
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