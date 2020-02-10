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В Щучинском районе из-за ветра два автомобиля съехали в кювет

10.02.2020 17:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 10 февраля в Щучинском районе два автомобиля съехали в кювет. Причина происшествий в погоде. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, аварии случились на 210 км и 222 км трассы М6. В обоих случаях водители при выезде с территории, где по обеим сторонам дороги находился лес, столкнулись с проблемой сильного бокового ветра, из-за которого не смогли удержать машины на проезжей части. 

В Щучинском районе из-за ветра два автомобиля съехали в кювет
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Отмечается, что обошлось без серьёзных травм. 

В Щучинском районе из-за ветра два автомобиля съехали в кювет
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Ранее синоптики предупреждали, что в понедельник в Беларуси ожидается сильный ветер. 

Такая погода сохранится ещё два дня – здесь подробности

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Новости Беларуси. Днём 10 февраля в Щучинском районе два автомобиля съехали в кювет. Причина происшествий в погоде.  Как сообщает ГАИ УВД Гродненского...
 
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