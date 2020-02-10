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Чтобы не ходить дважды. Собака научилась носить во рту сразу шесть мячей
Источник материала: СТВ
Золотистый ретривер, который побил мировой рекорд по заполнению пасти теннисными мячами, с горечью обнаружил, что его невероятные усилия были записаны как «неофициальное достижение», хотя есть видеозапись.
Несмотря на размещённые в Instagram доказательства его мастерства, достойного мирового рекорда, строгие правила оформления документов, установленные людьми, работающими над Книгой рекордов Гиннеса, говорят о том, что он еще не выполнил требования для официального признания.
Как
По информации издания Democrat and Chronicle, Финли живет в Нью-Йорке со своими хозяевами Чери и Робом Моллоу. Когда питомцу исполнилось два года, Моллоу поняли, что пёс сможет побить рекорд.
Первые три или четыре мяча легко помещаются в пасть собаки, а вот оставшиеся Финли заталкивает лапами. После этого щеки питомца растягиваются, как у хомяка. Когда пёс удерживает в пасти все шесть мячей, он гордо виляет хвостом и пытается привлечь к себе внимание.
Все началось с того, что питомец пытался собрать как можно больше теннисных мячей на заднем дворе. Собака научилась удерживать в пасти сразу пять мячей, а затем перешла к шести.
Эрин, дочь Чери и Роба, провела исследование и выяснила, что в этом деле их пёс лучший в мире. Несколько месяцев Эрин общалась с официальными представителями и пыталась добиться признания, но это был «сложный процесс» со строгими требованиями. Поэтому семья просто решила опубликовать видео в соцсетях, чтобы зафиксировать рекорд.
Ранее мы показывали несколько фотографий собак, которые ловят корм.
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Золотистый ретривер, который побил мировой рекорд по заполнению пасти теннисными мячами, с горечью обнаружил, что его невероятные усилия были записаны как...
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